Нидерландские власти выдали первый паспорт, в котором указан "нейтральный" пол владельца, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.
"Леоне Зекерс, 57 лет, получила пасспорт, в котором пол указан как "X", вместо "M" для мужчин и "V" для женщин", - говорится в сообщении Би-би-си.
Телеканал отметил, что в 2001 году Л.Зекерс сделал операцию по смене пола с мужского на женский, однако сейчас идентифицирует себя как человек среднего пола.
Ранее от Л.Зекерс в суд поступило обращение с требованием разрешить официальную регистрацию лиц "нейтральной" половой принадлежности, этот процесс был выигран, отмечает Би-би-си.
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