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Это интересно 19.10.2018 16:08

В Нидерландах выдали первый паспорт с указанием "нейтрального" пола

Нидерландские власти выдали первый паспорт, в котором указан "нейтральный" пол владельца, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Леоне Зекерс, 57 лет, получила пасспорт, в котором пол указан как "X", вместо "M" для мужчин и "V" для женщин", - говорится в сообщении Би-би-си.

Телеканал отметил, что в 2001 году Л.Зекерс сделал операцию по смене пола с мужского на женский, однако сейчас идентифицирует себя как человек среднего пола.

Ранее от Л.Зекерс в суд поступило обращение с требованием разрешить официальную регистрацию лиц "нейтральной" половой принадлежности, этот процесс был выигран, отмечает Би-би-си.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ПАСПОРТ, ПОЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]