SOCAR-AQS начала бурение новой скважины на мелководье Гюнешли

ООО «SOCAR-AQS» начало бурение новой скважины на мелководной части месторождения Гюнешли, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
Скважина №328 бурится с морского основания №7. Проектная глубина скважины составляет 2800 метров. Бурение будет осуществляться до продуктивного горизонта «Фасиля».
Заказчиком бурения скважины выступает производственное объединение «Азнефть» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).
Разработка мелководной части месторождения Гюнешли ведется с 1980 года.
Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.
ООО «SOCAR-AQS» создано в 2007 году между SOCAR и Absheron Drilling Company для оказания услуг по бурению и обслуживанию скважин.
В настоящее время SOCAR-AQS ведет буровые работы на мелководной части месторождения Гюнешли (с платформ №11 и №7), месторождении Умид (с платформы Умид-1), Булла (с платформ №6) и Западный Абшерон (с платформ №10).
Н.Аббасова
Эрдоган призвал мировое сообщество решить карабахский конфликт
Политические отношения Баку и Анкары находятся на высочайшем уровне – президент Азербайджана
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
В больнице в Баку на лечении остаются 2 отравившихся иранских моряков, 6 выписаны – посольство Ирана
В Нидерландах выдали первый паспорт с указанием "нейтрального" пола
Президент Алиев принял участие в открытии ряда инфраструктурных проектов в Лерикском районе
В Астаре и Лерике будут построены 48-квартирные жилые дома для улучшения жилищного положения населения
ГААД получит более 9 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
Вашингтон и Сеул отказались от совместных учений Vigilant Ace, чтобы не осложнять переговоры по КНДР
Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться перед саммитом G20 в конце ноября - СМИ
Ассанж подает иск против властей Эквадора за нарушение его свобод
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Удовлетворенность клиента является основополагающим принципом "Norm Sement"
Чингиз Абдуллаев и Джамиль Меликов стали почетными гостями CEO Lunch Baku
"AccessBank" превратил "UNEC Business Conversation Club" в традицию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»