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ТЭК 19.10.2018 16:18

SOCAR-AQS начала бурение новой скважины на мелководье Гюнешли

ООО «SOCAR-AQS» начало бурение новой скважины на мелководной части месторождения Гюнешли, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Скважина №328 бурится с морского основания №7. Проектная глубина скважины составляет 2800 метров. Бурение будет осуществляться до продуктивного горизонта «Фасиля».

Заказчиком бурения скважины выступает производственное объединение «Азнефть» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).

Разработка мелководной части месторождения Гюнешли ведется с 1980 года.

Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.

ООО «SOCAR-AQS» создано в 2007 году между SOCAR и Absheron Drilling Company для оказания услуг по бурению и обслуживанию скважин.

В настоящее время SOCAR-AQS ведет буровые работы на мелководной части месторождения Гюнешли (с платформ №11 и №7), месторождении Умид (с платформы Умид-1), Булла (с платформ №6) и Западный Абшерон (с платформ №10).

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СКВАЖИНА, БУРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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