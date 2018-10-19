SOCAR-AQS начала бурение новой скважины на мелководье Гюнешли

ООО «SOCAR-AQS» начало бурение новой скважины на мелководной части месторождения Гюнешли, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Скважина №328 бурится с морского основания №7. Проектная глубина скважины составляет 2800 метров. Бурение будет осуществляться до продуктивного горизонта «Фасиля».

Заказчиком бурения скважины выступает производственное объединение «Азнефть» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).

Разработка мелководной части месторождения Гюнешли ведется с 1980 года.

Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.

ООО «SOCAR-AQS» создано в 2007 году между SOCAR и Absheron Drilling Company для оказания услуг по бурению и обслуживанию скважин.

В настоящее время SOCAR-AQS ведет буровые работы на мелководной части месторождения Гюнешли (с платформ №11 и №7), месторождении Умид (с платформы Умид-1), Булла (с платформ №6) и Западный Абшерон (с платформ №10).

Н.Аббасова