Две тысячи морпехов США высадились в Исландии в рамках учений

Подразделения 24-го экспедиционного батальона американской морской пехоты провели учебную десантную операцию в Исландии, сообщил Корпус морской пехоты США.

Высадка была осуществлена с подошедших к берегам Исландии кораблей амфибийно-десантной группы ВМС США, в состав которой входят авианесущий универсальный десантный корабль "Иводзима", десантно-вертолетный корабль-док "Нью-Йорк" и десантный корабль-док "Ганстон Холл".

В десантной операции задействованы две тысячи морских пехотинцев, размещенных на десантных кораблях группы.

В рамках операции передовой отряд американских морпехов был высажен на аэродром "Кефлавик" вертолетами CH53E и конвертопланами MV-22, которые базируются на десантных кораблях. Он создал плацдарм для высадки остального десанта, который затем, выдвинувшись вглубь Исландии, должен будет отрабатывать учебные задачи в холодных климатических условиях страны.

По сообщению Корпуса морской пехоты США, учебная десантная операция в Исландии является частью предстоящих в Норвегии крупномасштабных учений НАТО Trident Juncture 2018.

"Суть учений Trident Juncture заключается в демонстрации НАТО в качестве оборонительного союза, показе наших реальных возможностей по сдерживанию потенциального противника", - сказала официальный представитель Корпуса морской пехоты майор Адриан Ранкин-Галлоуэй.

Как сообщалось, крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО Trident Juncture c участием сухопутных войск, ВВС и ВМС всех 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии и вблизи ее берегов.

В учениях примут участие более 45 тыс. военнослужащих, 130 боевых самолетов, 70 кораблей, а также около 10 тыс. единиц боевой техники.

В минувший вторник руководитель Объединенного штаба вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Руне Якобсен заявил, что у России не будет причин считать учения НАТО Trident Juncture нацеленными на отработку атакующих действий, поскольку они будут проходить на существенном отдалении от границы с РФ.

"Основные учения пройдут (на расстоянии - ИФ) более чем в 1 тыс. км от российской границы, операции в воздушном пространстве могут проходить на расстоянии не ближе 500 км от российской границы, поэтому у российской стороны нет ни одной причины для опасений или для тог о, чтобы рассматривать эти учения как необоронительные", - заявил Р.Якобсен на пресс-конференции в Брюсселе.

Между тем, по данным британских СМИ, в ходе них будет отрабатываться операция объединенных сил альянса по отражению нападения со стороны России.