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Бизнес и законодательство 19.10.2018 16:36

Более 60 компаний в Азербайджане при импорте товаров используют «зеленый коридор»

Более 60 субъектов предпринимательства в настоящее время используют нововведения Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана по упрощению прохождения таможенных процедур, в частности «зеленый коридор», сообщает таможенное ведомство.

В ГТК Азербайджана состоялась встреча с представителями компаний, использующих систему «зеленый коридор».

На встрече было отмечено, что компании, пользующиеся системой «зеленой коридор» в электронном виде могут направлять короткие электронные декларации в органы ГТК, после чего привезти импортируемые товары и транспортные средства на свои склады.

В ходе встречи также были выслушаны предложения предпринимателей и даны определенные указания для решения возникающих проблем.

Система «зеленый коридор» применяется в таможенной сфере Азербайджана с 2016 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГТК, ЗЕЛЕНЫЙ/КОРИДОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]