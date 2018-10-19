Более 60 компаний в Азербайджане при импорте товаров используют «зеленый коридор»

Более 60 субъектов предпринимательства в настоящее время используют нововведения Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана по упрощению прохождения таможенных процедур, в частности «зеленый коридор», сообщает таможенное ведомство.

В ГТК Азербайджана состоялась встреча с представителями компаний, использующих систему «зеленый коридор».

На встрече было отмечено, что компании, пользующиеся системой «зеленой коридор» в электронном виде могут направлять короткие электронные декларации в органы ГТК, после чего привезти импортируемые товары и транспортные средства на свои склады.

В ходе встречи также были выслушаны предложения предпринимателей и даны определенные указания для решения возникающих проблем.

Система «зеленый коридор» применяется в таможенной сфере Азербайджана с 2016 года.

Б.Рустамбеков