В больнице в Баку на лечении остаются 2 отравившихся иранских моряков, 6 выписаны – посольство Ирана

Из восьми госпитализированных в бакинскую Городскую клиническую больницу №1 (Семашко) членов экипажа иранского сухогруза «Назмехр» в клинике в настоящее время остаются два моряка, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-атташе посольства Ирана в Баку Сейид Али Мусави.
«Из больницы выписаны шестеро отравившихся моряков. Они вернулись на сухогруз», - отметил С.А.Мусави.
По его словам, оставшиеся в больнице двое моряков будут выписаны в ближайшие часы.
«Тела погибших в результате отравления трех членов экипажа будут отправлены на родину после медицинской экспертизы, которая завершится в течение двух-трех дней», - сказал дипломат.
Как сообщалось ранее, азербайджанские пограничники приняли на борт отравившихся и находившихся в тяжелом состоянии иранских моряков, трое из которых скончались до приезда в больницу.
По предварительным оценкам, причиной отравления экипажа иранского сухогруза стали химические вещества, имевшиеся на судне и использованные при перевозке пшеницы.
Информация о запросе неотложной помощи в связи с массовым отравлением экипажа иранского сухогруза «Назмехр» поступила в Береговую охрану Госпогранслужбы из Государственного морского агентства.
Сухогруз следовал по маршруту Актау-Баку и находился в 21 миле от острова Пираллахи.
Несмотря на плохие погодные условия, на помощь иранским морякам был незамедлительно направлен сторожевой корабль Береговой охраны. По данным Госпогранслужбы Азербайджана, сторожевой корабль добрался до иранского сухогруза в 00:30 по местному времени и принял на борт иранских моряков, находившихся в тяжелом состоянии.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»