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Происшествия 19.10.2018 16:59

В больнице в Баку на лечении остаются 2 отравившихся иранских моряков, 6 выписаны – посольство Ирана

Из восьми госпитализированных в бакинскую Городскую клиническую больницу №1 (Семашко) членов экипажа иранского сухогруза «Назмехр» в клинике в настоящее время остаются два моряка, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-атташе посольства Ирана в Баку Сейид Али Мусави.

«Из больницы выписаны шестеро отравившихся моряков. Они вернулись на сухогруз», - отметил С.А.Мусави.

По его словам, оставшиеся в больнице двое моряков будут выписаны в ближайшие часы.

«Тела погибших в результате отравления трех членов экипажа будут отправлены на родину после медицинской экспертизы, которая завершится в течение двух-трех дней», - сказал дипломат.

Как сообщалось ранее, азербайджанские пограничники приняли на борт отравившихся и находившихся в тяжелом состоянии иранских моряков, трое из которых скончались до приезда в больницу.

По предварительным оценкам, причиной отравления экипажа иранского сухогруза стали химические вещества, имевшиеся на судне и использованные при перевозке пшеницы.

Информация о запросе неотложной помощи в связи с массовым отравлением экипажа иранского сухогруза «Назмехр» поступила в Береговую охрану Госпогранслужбы из Государственного морского агентства.

Сухогруз следовал по маршруту Актау-Баку и находился в 21 миле от острова Пираллахи.

Несмотря на плохие погодные условия, на помощь иранским морякам был незамедлительно направлен сторожевой корабль Береговой охраны. По данным Госпогранслужбы Азербайджана, сторожевой корабль добрался до иранского сухогруза в 00:30 по местному времени и принял на борт иранских моряков, находившихся в тяжелом состоянии.

Ф.Исазаде

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Тэги: ИРАН, МОРЯКИ, СОСТОЯНИЕ


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