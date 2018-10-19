Основной причиной деятельности любой компании являются ее клиенты, которым предоставляется продукция или услуги компании. С момента создания "Norm Sement" занимался обеспеченем удовлетворенности клиентов, и в настоящее время в связи с этой целью, компания добилась единой системы налаживания.
Одним из шагов, предпринятых со стороны "Norm Sement" с целью усовершенствования сотрудничества с клиентами, было создание профессиональной команды Технической поддержки. Команда состоит из специалистов, привлекаемых к обучению, тренингам и семинарам внутри страны и за ее пределами, с участием зарубежных экспертов и местных профессионалов.
Основываясь на принципах работы персонала Технической поддержки, обращения клиентов относительно цемента и бетона, полученные компанией из разных источников, рассматриваются в течение 3 дней, планируется посещение участка заказчика, при необходимости, в ходе посещения берется образец из продукта клиента и надлежащие испытания и анализ, которые проводятся в бетонных и цементных лабораториях Norm. Специалисты команды Технической поддержки предоставляют рекомендации клиентам по цементу и его компонентам, его использованию в различных областях и по подготовке выгодной бетонной смеси, организовывают тренинги просветительского и информационного характера для их технического персонала. Компания также обеспечивает участие технических экспертов предприятий-клиентов в зарубежных тренингах и семинарах. "Norm Sement" на безвозмездной основе осуществляет услугу профессиональной Технической поддержки для своих клиентов.
Система E-Commerce, сданная компанией в эксплуатацию клиентам, является выгодным электронным бизнес-порталом для облегчения их работы, экономии времени и бюджета. Клиенты контролируют свои заказы, входя в личный кабинет, и могут отслеживать, был ли заказ сдан по адресу посредством GPS, а также статус их платежей.
"Norm Sement", придающий важность правильному регулированию отношений с клиентами, регулярно организует встречи с корпоративными клиентами, дилерами и мастерами. На этих встречах обсуждаются претензии и предложения клиентов по продукции Norm, отношениям с торговыми представителями, услугам по транспортировке и доставке, а также службе технической поддержки, для них организовываются тренинги ровки обучающего характера в различных аспектах, касательно цемента и бетона.
Кроме того, компания "Norm Sement", отличающаяся индивидуальным подходом к каждому лояльному клиенту, приглашает их на различные игры чемпионатов Европы и мира в стране и за рубежом, также организует их поездки в зарубежные страны с целью эффективного управления досугом клиентов.
Для удовлетворения потребностей клиентов цементные и бетонные лаборатории на заводе "Norm Sement", изготавливающие продукцию в соответствии с современными стандартами качества, оснащены самым современным оборудованием, производственная мощность которых отвечает самым высоким стандартам - 2 млн тонн цемента в год.
Здесь установлены устройства и оборудования , выпускаемые такими известными компаниями, как PANalytical (Нидерланды), SIEBTECHNIK (Германия), Mettler Toledo (Швейцария), Toni Technik (Германия), RatioTEC (Германия), Memmert (Германия), Micromeritics (США), Retsch (Германия).
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»