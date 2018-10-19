Политические отношения Баку и Анкары находятся на высочайшем уровне – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет о непоколебимости азербайджано-турецкого единства.
«Азербайджано-турецкое единство непоколебимо. Оно вечно. 100 лет назад мы были вместе, и сегодня мы вместе»,- заявил И.Алиев в пятницу в Измире в ходе выступления на церемонии открытия НПЗ STAR.
Он отметил, что политические отношения между Баку и Анкарой достигли самого высокого уровня.
«В сфере экономики мы проделали очень большие работы. Турция и Азербайджан стремительно развиваются»,- отметил И.Алиев.
Глава государства подчеркнул, что «Турция превратилась в большую силу мирового уровня», ее позиция в большинстве случаев играет ключевую роль.
«Турция во главе с Раджепом Тайипом Эрдоганом превратилась в большую силу мирового уровня. Турция является страной, с которой считаются. Позиция Турции в большинстве случаев, играет решающую роль в определенных глобальных вопросах. Это нас радует», - отметил президент Азербайджана.
«Сила Турции – наша сила. Насколько Турция будет сильной – настолько будем сильны и мы. Наша сила – в нашем единстве»,- добавил он.
И.Алиев отметил, что сегодня Азербайджан и Турция являются примером братства, солидарности для всего мира. «Я не знаю других таких государств, которые были бы привязаны так, как Турция и Азербайджан. Это наше богатство», - подчеркнул И.Алиев.
Ф.Исазаде
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