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Внешняя политика 19.10.2018 17:26

Политические отношения Баку и Анкары находятся на высочайшем уровне – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет о непоколебимости азербайджано-турецкого единства.

«Азербайджано-турецкое единство непоколебимо. Оно вечно. 100 лет назад мы были вместе, и сегодня мы вместе»,- заявил И.Алиев в пятницу в Измире в ходе выступления на церемонии открытия НПЗ STAR.

Он отметил, что политические отношения между Баку и Анкарой достигли самого высокого уровня.

«В сфере экономики мы проделали очень большие работы. Турция и Азербайджан стремительно развиваются»,- отметил И.Алиев.

Глава государства подчеркнул, что «Турция превратилась в большую силу мирового уровня», ее позиция в большинстве случаев играет ключевую роль.

«Турция во главе с Раджепом Тайипом Эрдоганом превратилась в большую силу мирового уровня. Турция является страной, с которой считаются. Позиция Турции в большинстве случаев, играет решающую роль в определенных глобальных вопросах. Это нас радует», - отметил президент Азербайджана.

«Сила Турции – наша сила. Насколько Турция будет сильной – настолько будем сильны и мы. Наша сила – в нашем единстве»,- добавил он.

И.Алиев отметил, что сегодня Азербайджан и Турция являются примером братства, солидарности для всего мира. «Я не знаю других таких государств, которые были бы привязаны так, как Турция и Азербайджан. Это наше богатство», - подчеркнул И.Алиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]