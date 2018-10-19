Глава МИД Ливии раскритиковал план ЕС по созданию плавучих платформ в Средиземном море для контроля миграции

Министр иностранных дел Ливии Мухаммед ат-Тахир Сиала заявил в интервью австрийской газете "Прессе", что его страна и ряд других арабских государств в Северной Африке выступают против инициативы Евросоюза по спуску в Средиземное море плавучих платформ, которые позволили бы контролировать поток миграции из Африки в Европу.
"Все североафриканские страны отклоняют это предложение - Тунис, Алжир, Марокко и Ливия в том числе. Так с какими странами ЕС хочет договариваться о плавучих платформах?" - сказал он в ходе визита в Вену.
В июне 2018 года страны ЕС предложили инициативу по созданию в Средиземном море плавучих платформ, которые бы подбирали в море мигрантов и принимали решение, действительно люди нуждаются в помощи, или их стоит вернуть к побережью Северной Африки.
М.Сиала подчеркнул, что Ливия сотрудничает с ЕС по вопросу миграции. На данный момент в Ливии, по его словам, находятся около 800 тыс. нелегальных мигрантов, из которых в специальных центрах размещения беженцев размещены лишь 30 тыс. человек.
Ливия пытается добиться их возвращения на родину, "однако, к сожалению, некоторые страны, особенно в Западной Африке, отказываются принимать их назад", отмечает глава ливийского МИД.
При этом он подчеркнул, что власти Триполи договорились с Чадом, Нигером и Суданом об ужесточении контроля на границах для сдерживания потока мигрантов.
"Вот где на самом деле начинается граница Европы, а не в Средиземном море", - уверен М.Сиала.
На вопрос о том, как европейские страны могут помочь Ливии контролировать приток мигрантов через южную границу, министр ответил, что Ливия готова принять помощь в вопросах логистики.
"Внедорожники, беспилотники, вертолеты и, может быть, некоторое количество легкого оружия", - уточнил М.Сиала возможные варианты помощи.
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