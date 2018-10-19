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Транспорт и связь 19.10.2018 17:51

Авиакомпании и турведомства Азербайджана планируют совместные меры для увеличения въездного турпотока

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL), компания «Silk Way Holding», Госагентство по туризму Азербайджана и Азербайджанское бюро по туризму подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ в пятницу подписали президент AZAL Джахангир Аскеров, председатель Госагентства по туризму Фуад Нагиев, первый вице-президент «Silk Way Holding» Теймур Мамедов и исполнительный директор Бюро Флориан Зенгстшмид.

«Соглашение предусматривает реализацию совместных мер, направленных на увеличение пассажиропотока как через Международный аэропорт Гейдар Алиев, так и региональные аэропорты. Большое внимание будет уделено низкобюджетным авиаперевозкам, а также открытию недорогих трехзвездочных отелей», - отмечается в информации AZAL.

По данным компании, пополнение с 2019 года флота AZAL новейшими самолетами Boeing 737 MAX также позволит ей расширить географию маршрутной сети.

«В свою очередь, руководство Международного аэропорта Гейдар Алиев активно работает над привлечением иностранных авиаперевозчиков», - отмечается в информации.

Ранее президент AZAL сообщил, что с учетом открытия новых рейсов по итогам 2020 года пассажиропоток Международного аэропорта Гейдар Алиев должен превысить 7 млн пассажиров.

Кроме того, среди приоритетных задач ЗАО «AZAL» в сфере пассажирских авиаперевозок - открытие новых направлений из Баку в Токио, Дели, Шанхай, Чжэнчжоу, Бангкок, Сеул, Куала-Лумпур, Амстердам, Вену, Рим, Амман, Карачи, Каир, Душанбе и другие крупные города.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРПОТОК, УВЕЛИЧЕНИЕ, МЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]