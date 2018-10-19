Цены на газ для населения Украины с 1 ноября вырастут на 23,5% - Гройсман

Цены на газ для населения Украины с 1 ноября 2018 года вырастут на 23,5%, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров (с МВФ - ИФ)", - сказал он в пятницу вечером на заседании кабинета министров, посвященном вопросу повышения цен на газ для населения.

"Проект постановления возлагает специальные обязательства на НАК "Нафтогаз Украины" продавать с 1 ноября 2018 года поставщикам газа населению газ по цене 8,55 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров. Предлагаю сегодня это постановление одобрить", - сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик перед принятием решения.

Кабмин также продлил до 1 ноября действующую цену на газ для населения и теплоснабжающих организаций (теплокоммунэнерго, ТКЭ), внеся очередные изменения в постановление N187 от 22 марта 2017 года. Изначально это постановление предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продлило их до конца мая, а позже - до конца июля, августа, сентября, 18 октября и 27 октября.

С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60% в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.

По словам источника в правительстве, за это время украинская сторона предложила МВФ уже не менее 8 вариантов изменения формулы цены на газ, которые позволили бы уйти от "неподъемного для обычных граждан" повышения цены, на котором настаивает фонд.

Позиция фонда является достаточно жесткой, так как правительство страны в 2017 году приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.

Украинские власти не готовы в преддверии президентских и парламентских выборов в 2019 году увеличить цены на газ для населения до рыночного уровня. Однако переход на рыночные цены на газ для населения является одним из ключевых условий МВФ по программе EFF.

Другой источник сообщал, что власти страны готовы поднять цены на газ для населения не более чем на 23,5% по сравнению с текущим уровнем.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", уже в пятницу МВФ может сделать заявление по цене на газ на Украине в связи с вышеуказанным решением Кабмина и принятым накануне парламентом в первом чтении проектом госбюджета на 2019 год.