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ТЭК 19.10.2018 19:50

Рост цен на нефть превышает 1,3%, Brent торгуется около $80,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в пятницу.

Тем не менее, по итогам недели котировки WTI все равно зафиксируют снижение на фоне ожиданий, что рост товарных запасов и добычи в США существенно увеличат предложение на мировом рынке. Это перевешивает опасения, что эскалация напряженности между Штатами и Саудовской Аравией может привести к использованию нефти в качестве политического оружия, отмечают эксперты.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 МСК подорожали на $1,16 (1,46%) и торгуются на уровне $80,45 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на $0,92 (1,34%) - до $69,57 за баррель.

"Ценовые риски, связанные с замедлением роста спроса, торговыми войнами и наращиванием производства за пределами ОПЕК, едва ли окажут влияние на рынок раньше, чем в следующем году", - отмечается в обзоре Saxo Bank.

При этом аналитики банка полагают, что в конце этого года цены на нефть могут оказаться в диапазоне $75-95 за баррель.

Эксперты Goldman Sachs отмечают, что Саудовская Аравия наращивает производство быстрее, чем многие ожидали. Это укрепляет мнение, что даже после вступления в силу американских санкций против Ирана на рынке будет достаточно поставок нефти.

"За последние четыре месяца мы увидели рост бурения в Саудовской Аравии на 20%, и хотя было потеряно 700 тыс. б/с иранского экспорта, но запасы растут, что говорит нам о наличии больших объемов нефти на рынке", - отмечается в сообщении банка.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]