Рост цен на нефть превышает 1,3%, Brent торгуется около $80,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в пятницу.
Тем не менее, по итогам недели котировки WTI все равно зафиксируют снижение на фоне ожиданий, что рост товарных запасов и добычи в США существенно увеличат предложение на мировом рынке. Это перевешивает опасения, что эскалация напряженности между Штатами и Саудовской Аравией может привести к использованию нефти в качестве политического оружия, отмечают эксперты.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 МСК подорожали на $1,16 (1,46%) и торгуются на уровне $80,45 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на $0,92 (1,34%) - до $69,57 за баррель.
"Ценовые риски, связанные с замедлением роста спроса, торговыми войнами и наращиванием производства за пределами ОПЕК, едва ли окажут влияние на рынок раньше, чем в следующем году", - отмечается в обзоре Saxo Bank.
При этом аналитики банка полагают, что в конце этого года цены на нефть могут оказаться в диапазоне $75-95 за баррель.
Эксперты Goldman Sachs отмечают, что Саудовская Аравия наращивает производство быстрее, чем многие ожидали. Это укрепляет мнение, что даже после вступления в силу американских санкций против Ирана на рынке будет достаточно поставок нефти.
"За последние четыре месяца мы увидели рост бурения в Саудовской Аравии на 20%, и хотя было потеряно 700 тыс. б/с иранского экспорта, но запасы растут, что говорит нам о наличии больших объемов нефти на рынке", - отмечается в сообщении банка.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Эрдоган призвал мировое сообщество решить карабахский конфликт
Политические отношения Баку и Анкары находятся на высочайшем уровне – президент Азербайджана
Около 60 человек стали жертвами наезда поезда на толпу в Индии
В больнице в Баку на лечении остаются 2 отравившихся иранских моряков, 6 выписаны – посольство Ирана
В Нидерландах выдали первый паспорт с указанием "нейтрального" пола
Президент Алиев принял участие в открытии ряда инфраструктурных проектов в Лерикском районе
В Астаре и Лерике будут построены 48-квартирные жилые дома для улучшения жилищного положения населения
ГААД получит более 9 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
Минюст и разведслужбы США перед ноябрьскими выборами выразили обеспокоенность активностью России, Китая и Ирана
Тимошенко требует от президента Украины остановить повышение цен на газ для населения
Число жертв взрыва на заводе в России выросло до четырех - источник
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Удовлетворенность клиента является основополагающим принципом "Norm Sement"
Чингиз Абдуллаев и Джамиль Меликов стали почетными гостями CEO Lunch Baku
"AccessBank" превратил "UNEC Business Conversation Club" в традицию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»