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Дальнее зарубежье 19.10.2018 20:53

Авианосец ВМС США впервые за почти 30 лет вошел в Арктику

Американский атомный авианосец в пятницу впервые за последние почти три десятилетия пересек Северный полярный круг, войдя в Арктику, сообщили ВМС США.

Авианосец "Гарри Трумэн" идет в северном направлении вдоль побережья Норвегии в сопровождении боевых кораблей 8-й авианосной ударной группы.

В последний раз американский авианосец заходил в Арктику в сентябре 1991 года. Тогда авианосец "Америка" принимал участие в учениях North Star в районе Норвежского моря.

В ВМС США подчеркнули, что авианосец "Гарри Трумэн" "пришел на Север, чтобы продемонстрировать гибкость и твердость военно-морских сил Соединенных Штатов в рамках широкомасштабных военных учений с региональными союзниками и партнерами".

Отмечается, что авианосец "Гарри Трумэн" и боевые корабли авианосной ударной группы ВМС США примут участие в крупнейших после окончания "холодной войны" учениях НАТО Trident Juncture 2018, которые пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии и вблизи ее берегов.

В учениях Trident Juncture 2018 будут задействованы сухопутные войска, ВВС и ВМС всех 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии.

В целом в учениях примут участие более 50 тыс. военнослужащих, в том числе 14 тыс. из США, 150 боевых самолетов, 65 кораблей, а также около 10 тыс. единиц боевой техники.

В минувший вторник руководитель Объединенного штаба вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Руне Якобсен заявил, что у России не будет причин считать учения НАТО Trident Juncture нацеленными на отработку атакующих действий, поскольку они будут проходить на существенном отдалении от границы с РФ.

"Основные учения пройдут (на расстоянии - ИФ) более чем в 1 тыс. км от российской границы, операции в воздушном пространстве могут проходить на расстоянии не ближе 500 км от российской границы, поэтому у российской стороны нет ни одной причины для опасений или для того, чтобы рассматривать эти учения как необоронительные", - заявил Р.Якобсен на пресс-конференции в Брюсселе.

Между тем, по данным британских СМИ, в ходе них будет отрабатываться операция объединенных сил альянса по отражению нападения со стороны России.

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Тэги: США, ВМС, АВИАНОСЕЦ, АРКТИКА


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