Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться перед саммитом G20 в конце ноября - СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп предварительно договорились о проведении встречи на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе в ноябре, сообщает издание "Политико" со ссылкой на собственные источники.

Предварительно, дата встречи назначена на 29 ноября, то есть за день до официального старта саммита.

Если эти планы подтвердятся, пишет "Политико", это будет первая встреча Д.Трампа и Си Цзиньпина более чем за год. Д.Трамп был в Китае с государственным визитом 8-10 ноября 2017 года, тогда же он встречался с председателем КНР.

Возможность встречи, пишет "Политико", позволяет предположить, что Вашингтон и Пекин готовы к снижению напряженности, связанной с торговыми отношениями.

Отношения между США и Китаем обострились после того, как Д.Трамп в марте подписал меморандум о введении пошлин на ряд китайских товаров. После этого страны несколько раз вводили взаимные пошлины.

Ранее в октябре о возможности встречи двух лидеров сообщали газеты "Вашингтон пост" и "Уолл-стрит джорнэл".

Саммит G20 в Буэнос-Айресе пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2018 года. Он станет последним многосторонним международным мероприятием в этом году, на котором побывают и Д.Трамп, и Си Цзиньпин, отмечает "Политико".