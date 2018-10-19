Ассанж подает иск против властей Эквадора за нарушение его свобод

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж находится в процессе подачи иска против властей Эквадора, которых он обвиняет в нарушении своих фундаментальных прав и свобод, сообщает в пятницу Wikileaks.

"Джулиан Ассанж сегодня инициировал разбирательство, в ходе которого он обвинил правительство Эквадора в нарушении его фундаментальных прав и свобод", - говорится в заявлении Wikileaks. В нем не отмечается, в какой именно суд решил обратиться Дж.Ассанж.

Такое решение, пишет Wikileaks, принято после того, как власти Эквадора угрожали лишить Дж.Ассанжа своей защиты и ограничивали его в доступе к внешнему миру, в частности к встречам, интернету и телефонным звонкам.

В Эквадор в четверг для начала судебного разбирательства прибыл главный юрист Wikileaks Бальтасар Гарсон, отмечает организация. Ожидается, что слушания по делу пройдут в эквадорском суде на следующей неделе, сообщает телеканал "Скай ньюс". Wikileaks не поясняет, в каком именно суде пройдет разбирательство.

Также юристы Дж.Ассанжа оспаривают законность свода правил проживания Дж.Ассанжа в посольстве Эквадора. На прошлой неделе эквадорские СМИ опубликовали эти правила, в которых, в частности описываются правила посещения Дж.Ассанжа в посольстве. Wikileaks отмечает, что эти правила требуют от посетителей раскрывать частную информацию.

Основатель Wikileaks не покидает территорию посольства Эквадора в Лондоне с 2011 года, так как в связи с выдвинутыми ему обвинениями в Швеции британские власти намерены задержать его. Швеция сняла обвинения с Дж.Ассанжа, однако в Британии его все еще считают виновным в нарушении условий условно-досрочного освобождения.

Сам Дж.Ассанж опасается экстрадиции в США, где его могут судить за то, что он обнародовал государственные секреты Соединенных Штатов.

Президент Эквадора Ленин Морено в конце июля заявлял, что основатель Wikileaks должен покинуть эквадорское посольство в Великобритании, однако конкретных сроков он не назвал.