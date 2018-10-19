Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9479 RUR   0.0259 GBR   2.2135 TRY   0.302

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.65 Brent   80.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 22° Завтра 15° 22° 22 Окт 15° 23° 23 Окт 16° 23°

Дальнее зарубежье 19.10.2018 21:24

Ассанж подает иск против властей Эквадора за нарушение его свобод

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж находится в процессе подачи иска против властей Эквадора, которых он обвиняет в нарушении своих фундаментальных прав и свобод, сообщает в пятницу Wikileaks.

"Джулиан Ассанж сегодня инициировал разбирательство, в ходе которого он обвинил правительство Эквадора в нарушении его фундаментальных прав и свобод", - говорится в заявлении Wikileaks. В нем не отмечается, в какой именно суд решил обратиться Дж.Ассанж.

Такое решение, пишет Wikileaks, принято после того, как власти Эквадора угрожали лишить Дж.Ассанжа своей защиты и ограничивали его в доступе к внешнему миру, в частности к встречам, интернету и телефонным звонкам.

В Эквадор в четверг для начала судебного разбирательства прибыл главный юрист Wikileaks Бальтасар Гарсон, отмечает организация. Ожидается, что слушания по делу пройдут в эквадорском суде на следующей неделе, сообщает телеканал "Скай ньюс". Wikileaks не поясняет, в каком именно суде пройдет разбирательство.

Также юристы Дж.Ассанжа оспаривают законность свода правил проживания Дж.Ассанжа в посольстве Эквадора. На прошлой неделе эквадорские СМИ опубликовали эти правила, в которых, в частности описываются правила посещения Дж.Ассанжа в посольстве. Wikileaks отмечает, что эти правила требуют от посетителей раскрывать частную информацию.

Основатель Wikileaks не покидает территорию посольства Эквадора в Лондоне с 2011 года, так как в связи с выдвинутыми ему обвинениями в Швеции британские власти намерены задержать его. Швеция сняла обвинения с Дж.Ассанжа, однако в Британии его все еще считают виновным в нарушении условий условно-досрочного освобождения.

Сам Дж.Ассанж опасается экстрадиции в США, где его могут судить за то, что он обнародовал государственные секреты Соединенных Штатов.

Президент Эквадора Ленин Морено в конце июля заявлял, что основатель Wikileaks должен покинуть эквадорское посольство в Великобритании, однако конкретных сроков он не назвал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭКВАДОР, АССАНЖ, ИСК


Похожие новости


Власти Эквадора планировали перевезти Ассанжа в Россию - СМИ Ассанжа в ближайшее время могут "попросить" из эквадорского посольства в Лондоне - TV Эквадор настроен на диалог с Великобританией о судьбе Ассанжа - глава МИД Ассанж призвал кандидата в президенты Эквадора Лассо, терпящего поражение на выборах, уехать из страны Ассанж после президентских выборов в Эквадоре может лишиться убежища в посольстве страны в Лондоне Эквадор готов позволить Ассанжу оставаться в посольстве 10 лет

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]