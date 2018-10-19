Введение санкций против Ирана может поднять цену нефти на $21 за год - эксперты

Американские санкции против Ирана, которые вступят в силу в начале ноябре, могут оказать вдвое более серьезное влияние, чем антииранские меры, введенные в 2012 году, полагают эксперты Оксфордского института энергетических исследований.

Это обусловлено меньшим объемом свободных производственных мощностей в настоящее время.

Запасы нефти в мире сейчас находятся на уровне ниже среднего за последние пять лет, при этом объем свободных мощностей "очень мало как по нынешним, так и по историческим меркам, особенно относительно мирового спроса", говорится в обзоре.

По мнению экспертов, котировки могут вырасти за год на $21 за баррель, в то время как после введения санкций в 2012 году нефть подорожала на $10 за баррель, сообщило агентство Bloomberg.

Экспорт из Ирана с мая упал примерно на 800 тыс. баррелей в сутки, в то время как добыча сократилась на 400 тыс. б/с.