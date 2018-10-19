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ТЭК 19.10.2018 22:07

Введение санкций против Ирана может поднять цену нефти на $21 за год - эксперты

Американские санкции против Ирана, которые вступят в силу в начале ноябре, могут оказать вдвое более серьезное влияние, чем антииранские меры, введенные в 2012 году, полагают эксперты Оксфордского института энергетических исследований.

Это обусловлено меньшим объемом свободных производственных мощностей в настоящее время.

Запасы нефти в мире сейчас находятся на уровне ниже среднего за последние пять лет, при этом объем свободных мощностей "очень мало как по нынешним, так и по историческим меркам, особенно относительно мирового спроса", говорится в обзоре.

По мнению экспертов, котировки могут вырасти за год на $21 за баррель, в то время как после введения санкций в 2012 году нефть подорожала на $10 за баррель, сообщило агентство Bloomberg.

Экспорт из Ирана с мая упал примерно на 800 тыс. баррелей в сутки, в то время как добыча сократилась на 400 тыс. б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]