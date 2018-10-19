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Дальнее зарубежье 19.10.2018 22:27

Вашингтон и Сеул отказались от совместных учений Vigilant Ace, чтобы не осложнять переговоры по КНДР

Военачальники из США и Южной Кореи приняли решение об отмене крупных совместных учений Vigilant Ace, сообщила в пятницу представитель Пентагона Дана Уайт.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" отмечает, что на такой шаг стороны решили пойти, чтобы не создавать препятствия для дипломатических усилий по урегулированию северокорейской проблемы.

Vigilant Ace - ежегодные учения. В прошлом году они состоялись в декабре. В них приняли участие ВВС США и Южной Кореи.

В июне 2018 года Пентагон объявил об отмене других ежегодных американо-южнокорейских учений Freedom Guardian. Это также делалось, чтобы не нагнетать напряженность вокруг Корейского полуострова.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]