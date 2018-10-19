Вашингтон и Сеул отказались от совместных учений Vigilant Ace, чтобы не осложнять переговоры по КНДР

Военачальники из США и Южной Кореи приняли решение об отмене крупных совместных учений Vigilant Ace, сообщила в пятницу представитель Пентагона Дана Уайт.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" отмечает, что на такой шаг стороны решили пойти, чтобы не создавать препятствия для дипломатических усилий по урегулированию северокорейской проблемы.

Vigilant Ace - ежегодные учения. В прошлом году они состоялись в декабре. В них приняли участие ВВС США и Южной Кореи.

В июне 2018 года Пентагон объявил об отмене других ежегодных американо-южнокорейских учений Freedom Guardian. Это также делалось, чтобы не нагнетать напряженность вокруг Корейского полуострова.