Вашингтон и Сеул отказались от совместных учений Vigilant Ace, чтобы не осложнять переговоры по КНДР

Военачальники из США и Южной Кореи приняли решение об отмене крупных совместных учений Vigilant Ace, сообщила в пятницу представитель Пентагона Дана Уайт.
Агентство "Ассошиэйтед пресс" отмечает, что на такой шаг стороны решили пойти, чтобы не создавать препятствия для дипломатических усилий по урегулированию северокорейской проблемы.
Vigilant Ace - ежегодные учения. В прошлом году они состоялись в декабре. В них приняли участие ВВС США и Южной Кореи.
В июне 2018 года Пентагон объявил об отмене других ежегодных американо-южнокорейских учений Freedom Guardian. Это также делалось, чтобы не нагнетать напряженность вокруг Корейского полуострова.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Эрдоган призвал мировое сообщество решить карабахский конфликт
Политические отношения Баку и Анкары находятся на высочайшем уровне – президент Азербайджана
Введение санкций против Ирана может поднять цену нефти на $21 за год - эксперты
Саудовская Аравия в августе увеличила экспорт и добычу нефти - JODI
Цены на газ для населения Украины с 1 ноября вырастут на 23,5% - Гройсман
Около 60 человек стали жертвами наезда поезда на толпу в Индии
В больнице в Баку на лечении остаются 2 отравившихся иранских моряков, 6 выписаны – посольство Ирана
В Нидерландах выдали первый паспорт с указанием "нейтрального" пола
Президент Алиев принял участие в открытии ряда инфраструктурных проектов в Лерикском районе
В Астаре и Лерике будут построены 48-квартирные жилые дома для улучшения жилищного положения населения
ГААД получит более 9 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Удовлетворенность клиента является основополагающим принципом "Norm Sement"
Чингиз Абдуллаев и Джамиль Меликов стали почетными гостями CEO Lunch Baku
"AccessBank" превратил "UNEC Business Conversation Club" в традицию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»