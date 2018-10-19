СПГ из США в Европе будет на 40% дороже и трубного, и сжиженного газа из РФ - Медведев

Американский сжиженный природный газ (СПГ) из США при поставках в Европу будет на 40% дороже любого российского газа, хоть трубного, хоть сжиженного, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам российско-бельгийских переговоров.
Отвечая на вопрос, обсуждалась ли поддержка совместных проектов по поставке и распределению российского СПГ через Бельгию (в Европу - ИФ) и может ли он конкурировать с американским СПГ, Д.Медведев сказал: "И сейчас уже этот проект существует".
"В рамках того взаимодействия по сжиженному природному газу, который поставляется с площадки "Ямал СПГ" и имеет соответствующую точку для распределения в Бельгии - Зеебрюгге. Я считаю, что мы уже в этом направлении работаем", - сказал он.
"Является ли СПГ альтернативой тому же самому трубному газу - это вопрос гораздо более сложный. Вы правильно сказали, что это вопрос сильно политизирован в последнее время, но не усилиями России и Бельгии. А прежде всего усилиями США, которые грозят пальцем нашим европейским партнёрам и говорят - вы у русских газ не покупайте. Почему не покупайте? У нас, американцев, есть свой сжиженный природный газ, и мы готовы вам его поставлять, чтобы вы были менее зависимы от Российской Федерации", - добавил российский премьер.
Отвечая на вопрос, по какой цене может поставляться СПГ с проекта "Ямал СПГ" в Европу, Д.Медведев сказал, что этот вопрос будет обсуждаться отдельно. "Для этого нужно создать хабы, нужно создать склады хранения, и вообще, в целом, цена будет рыночной", - добавил он.
"Мы с вами понимаем прекрасно, что любой газ, который будет поставляться из США, будет процентов на сорок дороже, чем газ, который поставляется из Российской Федерации просто в силу логистики этого процесса. Причем я имею в виду и трубный газ и LNG", - сказал Д.Медведев.
Как сообщалось, "НОВАТЭК" (MOEX:NVTK) стал одним из продавцов газа на европейском рынке из бельгийского порта Зеебрюгге, где изначально "Ямал СПГ" предполагал перегружать СПГ из танкеров арктического класса в конвенционные танкеры для поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Кроме того, Бельгия заинтересовалась своим участием и в поставках газа конечному потребителю. "В частности, у бельгийцев есть возможности для распределения газа из Зеебрюгге в немецкий Рур и другие регионы Европы", - говорилось в материалах к встрече глав правительств.
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