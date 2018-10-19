Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9479 RUR   0.0259 GBR   2.2135 TRY   0.302

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.65 Brent   80.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 22° Завтра 15° 22° 22 Окт 15° 23° 23 Окт 16° 23°

Происшествия 19.10.2018 22:53

Около 60 человек стали жертвами наезда поезда на толпу в Индии

Минимум 60 человек погибли в результате наезда скоростного поезда на толпу людей в Амритсаре на северо-западе Индии, сотни получили травмы, сообщает в пятницу сайт газеты "Таймс оф Индиа".

Инцидент произошел во время празднования фестиваля вечером в пятницу, когда сотни людей вышли на улицы города, чтобы посмотреть процесс сожжения чучела и фейерверки. Организаторы мероприятия попросили собравшихся сдвинуться подальше, и большое число людей оказалось прямо на железнодорожных путях.

Из-за громких звуков во время празднования толпа не услышала приближение скоростного поезда, курсирующего между Амритсаром и городом Джаландхар, и многие люди не успели уйти с рельс.

По данным издания, речь идет о предварительных оценках жертв инцидента, власти считают, что число погибших может возрасти.

Соболезнования семьям погибших и получивших травмы выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Глубоко опечален несчастным случаем на железной дороге в Амритсаре. Эта трагедия разрывает мое сердце. Мои глубочайшие соболезнования семьям тех, кто потерял своих любимых людей, и я молюсь за скорое выздоровление раненых", - написал он в пятницу в Twitter.

По оценкам различных СМИ, на месте трагедии находилось от 300 до 700 человек. Они отмечали праздник Виджаядашами, символизирующий победу добра над злом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, ПОЕЗД, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


В Индии два десятка человек погибли в результате схода поезда с рельсов В Индии при пожаре погибли 23 пассажира поезда В Индии сошел с рельсов поезд, погибли трое На северо-востоке Индии потерпел крушение пассажирский экспресс, есть жертвы

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]