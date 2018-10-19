Около 60 человек стали жертвами наезда поезда на толпу в Индии

Минимум 60 человек погибли в результате наезда скоростного поезда на толпу людей в Амритсаре на северо-западе Индии, сотни получили травмы, сообщает в пятницу сайт газеты "Таймс оф Индиа".

Инцидент произошел во время празднования фестиваля вечером в пятницу, когда сотни людей вышли на улицы города, чтобы посмотреть процесс сожжения чучела и фейерверки. Организаторы мероприятия попросили собравшихся сдвинуться подальше, и большое число людей оказалось прямо на железнодорожных путях.

Из-за громких звуков во время празднования толпа не услышала приближение скоростного поезда, курсирующего между Амритсаром и городом Джаландхар, и многие люди не успели уйти с рельс.

По данным издания, речь идет о предварительных оценках жертв инцидента, власти считают, что число погибших может возрасти.

Соболезнования семьям погибших и получивших травмы выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Глубоко опечален несчастным случаем на железной дороге в Амритсаре. Эта трагедия разрывает мое сердце. Мои глубочайшие соболезнования семьям тех, кто потерял своих любимых людей, и я молюсь за скорое выздоровление раненых", - написал он в пятницу в Twitter.

По оценкам различных СМИ, на месте трагедии находилось от 300 до 700 человек. Они отмечали праздник Виджаядашами, символизирующий победу добра над злом.