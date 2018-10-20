Число жертв взрыва на заводе в России выросло до четырех - источник

Спасатели обнаружили ещё одного погибшего на месте взрыва на территории завода "Авангард" в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в экстренных службах города.

"Найден ещё один погибший. Всего на данный момент обнаружено четверо погибших. Поиски продолжаются", - сказал собеседник.

Взрыв в деревне Малые Колпаны у Гатчины в Ленинградской области произошел в пятницу около 17:00. Взрывом поврежден цех завода "Авангард", разрушена пристройка к цеху на площади 1600 квадратных метров.

Ранее сообщалось о двух погибших и двух госпитализированных в результате взрыва. Кроме того, пять человек обратились за помощью к медикам.