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СНГ 20.10.2018 10:38

Число жертв взрыва на заводе в России выросло до четырех - источник

Спасатели обнаружили ещё одного погибшего на месте взрыва на территории завода "Авангард" в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в экстренных службах города.

"Найден ещё один погибший. Всего на данный момент обнаружено четверо погибших. Поиски продолжаются", - сказал собеседник.

Взрыв в деревне Малые Колпаны у Гатчины в Ленинградской области произошел в пятницу около 17:00. Взрывом поврежден цех завода "Авангард", разрушена пристройка к цеху на площади 1600 квадратных метров.

Ранее сообщалось о двух погибших и двух госпитализированных в результате взрыва. Кроме того, пять человек обратились за помощью к медикам.

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Тэги: РОССИЯ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]