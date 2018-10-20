Тимошенко требует от президента Украины остановить повышение цен на газ для населения

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает президента Украины Петра Порошенко отменить решение правительства, заявившего о повышении цен на газ для населения на 23,5% с 1 ноября текущего года.
"Только что произошло чрезвычайное событие. Именно в эти минуты президент Порошенко дал команду поднять цену на газ на 23,5%. Это почти еще на четверть. И это решение Порошенко было выполнено. Это означает, что в новый отопительный сезон цена на газ и тарифы на тепло будут на 23,5% выше", - сказано в заявлении Ю.Тимошенко, опубликованном на сайте партии "Батькивщина" в пятницу.
Она подчеркнула, что для абсолютного большинства людей в стране такое повышение - "это настоящий шок" и "катастрофа, которая затолкает украинцев в нишу бедности".
"Почему произошло это повышение цен на газ, а как следствие - тарифов на тепло? Потому что лучшие месторождения Украины уже разобраны коррумпированным окружением Порошенко. И за те 7 месяцев, которые остались до завершения их власти, они, добывая газ из наших собственных украинских месторождений, хотят положить в свои оффшорные счета миллиарды", - заявила Ю.Тимошенко.
Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что этого нельзя допустить.
Ю.Тимошенко также обращается к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию и народным депутатам с тем, чтобы немедленно инициировать созыв внеочередной сессии парламента для рассмотрения этого вопроса. "Если сейчас депутаты, все политические силы не прореагируют на это, сделают вид, что ничего не происходит, - большинство семей просто не способны будут пережить эту зиму", - считает лидер "Батькивщины".
По ее словам, сейчас это спонтанное повышение цен на газ перешло все границы, и "каждый, кто принимал участие в преступном, необоснованном повышении тарифов на газ и на тепло, будет за это отвечать по Уголовному кодексу".
Ю.Тимошенко также напрямую обратилась к президенту Украины с требованием прекратить "этот геноцид по отношению к украинскому народу".
"Я также хочу сообщить, что когда эта власть во главе с президентом будет устранена путем демократических выборов через 7 месяцев, я гарантирую вам, что тарифы на газ и на тепло будут минимум вдвое уменьшены. А может, еще и в два с половиной раза", - заявила Ю.Тимошенко.
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