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СНГ 20.10.2018 12:00

В России не считают санкции вопросом жизни и смерти - Медведев

Санкции не являются для России вопросом жизни и смерти, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Для нас все эти санкции - не вопрос жизни и смерти. Это раз. Второе - не мы эти санкции начали вводить и не нам прекращать их действие", - сказал Д.Медведев на пресс-конференции по итогам российско-бельгийских переговоров.

"Хотят европейские партнёры их прекратить - пусть прекращают, не хотят - мы будем жить и дальше с санкциями", - добавил он.

Премьер напомнил, что Советский Союз десятилетиями жил под санкциями, но добавил, что в этом ничего хорошего нет.

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, САНКЦИИ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]