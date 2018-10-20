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Дальнее зарубежье 20.10.2018 11:32

Минюст и разведслужбы США перед ноябрьскими выборами выразили обеспокоенность активностью России, Китая и Ирана

Россия, Китай и Иран в настоящее время проводят кампании, чтобы повлиять на общественное мнение и государственную политику США, говорится в совместном заявлении аппарата директора нацразведки США, Минюста США, ФБР и Министерства внутренней безопасности США по борьбе с иностранным вмешательством в выборы в США.

"Мы обеспокоены из-за осуществляемых кампаний России, Китая и других иностранных действующих лиц, в том числе Ирана, по подрыву веры в демократические институты и влиянию на общественное мнение и государственную политику", - говорится в заявлении.

"Эти действия также могут быть направлены на то, чтобы повлиять на взгляды избирателей и принятие ими решения на выборах 2018 и 2020 года", - отмечают авторы заявления.

У таких кампаний может быть множество проявлений, отмечают авторы заявления, например, использование социальных сетей, спонсирование "специфичного контента в англоязычных СМИ, таких как RT и Sputnik" и распространение дезинформации и иностранной пропаганды.

При этом у Минюста и разведслужб в настоящее время нет свидетельств того, что кто-либо может помешать голосованию на промежуточных выборах или же повлиять на подсчет голосов.

В то же время, говорится в заявлении, руководство некоторых штатов уже сообщало о попытках хакеров получить доступ к их базам данных, в том числе к данным по онлайн-регистрации избирателей. Пока что американским властям удается предотвращать или останавливать все подобные попытки, отмечается в документе.

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, в ходе которых будут переизбраны все члены палаты представителей конгресса США, значительная часть сенаторов, а также губернаторов. В 2020 году в США пройдут президентские выборы.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО, ПОПЫТКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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