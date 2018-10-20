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Дальнее зарубежье 20.10.2018 07:53

Журналист Хашкаджи погиб в результате драки в саудовском консульстве - саудовские СМИ

Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает в субботу саудовское государственное телевидение.

Таким образом, в Эр-Рияде подтвердили факт смерти журналиста, работавшего, в частности, на газету "Вашингтон пост".

В рамках расследования этого дела задержаны 18 саудовских подданных. Их допрашивают.

Саудовские власти также сообщили о решении отправить в отставку советника короля - Сауда аль-Кахтани. Кроме того, освобожден от должности замглавы саудовской разведки Ахмад Аль-Ассири.

Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Дж.Хашкаджи причастны саудовские власти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ, ВЕРСИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]