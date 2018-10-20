Журналист Хашкаджи погиб в результате драки в саудовском консульстве - саудовские СМИ

Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает в субботу саудовское государственное телевидение.

Таким образом, в Эр-Рияде подтвердили факт смерти журналиста, работавшего, в частности, на газету "Вашингтон пост".

В рамках расследования этого дела задержаны 18 саудовских подданных. Их допрашивают.

Саудовские власти также сообщили о решении отправить в отставку советника короля - Сауда аль-Кахтани. Кроме того, освобожден от должности замглавы саудовской разведки Ахмад Аль-Ассири.

Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Дж.Хашкаджи причастны саудовские власти.