Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9479 RUR   0.0259 GBR   2.2135 TRY   0.302

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.65 Brent   80.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 25° Завтра 14° 23° 22 Окт 16° 23° 23 Окт 16° 23°

Дальнее зарубежье 20.10.2018 12:28

Парламент Македонии выступил за переименование страны

Депутаты парламента Македонии в ходе голосования поддержали начало процесса переименования страны, сообщает в субботу Би-би-си.

За это предложение выступили 80 из 120 депутатов. В сообщении отмечается, что парламенту предстоит провести еще серию голосований, чтобы завершить данный процесс.

В случае успеха страна будет называться Республикой Северная Македония. В июне македонские власти пришли к соглашению с Грецией по поводу такого названия.

По завершению процедуры переименования ее должна одобрить греческая сторона, настаивающая на том, что Македонией должна называться не соседняя страна, а область на севере Греции.

Решение данного спора позволит Скопье претендовать на вступление в такие организации как НАТО и ЕС. До сих пор Афины блокировали подобные попытки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МАКЕДОНИЯ, НАЗВАНИЕ, ПАРЛАМЕНТ


Похожие новости


Вопрос об изменении названия страны решать македонцам, но для членства Македонии в НАТО альтернативы этому нет - Столтенберг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]