Парламент Македонии выступил за переименование страны

Депутаты парламента Македонии в ходе голосования поддержали начало процесса переименования страны, сообщает в субботу Би-би-си.
За это предложение выступили 80 из 120 депутатов. В сообщении отмечается, что парламенту предстоит провести еще серию голосований, чтобы завершить данный процесс.
В случае успеха страна будет называться Республикой Северная Македония. В июне македонские власти пришли к соглашению с Грецией по поводу такого названия.
По завершению процедуры переименования ее должна одобрить греческая сторона, настаивающая на том, что Македонией должна называться не соседняя страна, а область на севере Греции.
Решение данного спора позволит Скопье претендовать на вступление в такие организации как НАТО и ЕС. До сих пор Афины блокировали подобные попытки.
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