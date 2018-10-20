ВКС России за время операции в Сирии уничтожили 122 тыс. объектов террористов - министр обороны

Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе сирийской военной кампании выполнили более 40 тыс. боевых вылетов, в том числе свыше 21 тыс. - в ночное время, сообщил министр обороны РФ.
"В ходе боевых действий поражено порядка ста двадцати двух тысяч объектов террористов. Ликвидирована большая часть боевиков", - сказал С.Шойгу, выступая в субботу на Пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнёров по диалогу ("СМОА плюс").
"В Сирии, - отметил министр, - мы получили богатый боевой опыт, которым готовы поделиться".
Сейчас, сказал С.Шойгу, в стране активно восстанавливается мирная жизнь.
"В результате целенаправленной работы российского Центра по примирению враждующих сторон уже более двух с половиной тысяч населённых пунктов по всей стране присоединилось к процессу примирения", - сказал С.Шойгу.
По его словам, особое внимание уделяется решению гуманитарных проблем в Сирии и возвращению беженцев в свои дома.
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