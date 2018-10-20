Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9479 RUR   0.0259 GBR   2.2135 TRY   0.302

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.65 Brent   80.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 25° Завтра 14° 23° 22 Окт 16° 23° 23 Окт 16° 23°

СНГ 20.10.2018 13:22

ВКС России за время операции в Сирии уничтожили 122 тыс. объектов террористов - министр обороны

Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе сирийской военной кампании выполнили более 40 тыс. боевых вылетов, в том числе свыше 21 тыс. - в ночное время, сообщил министр обороны РФ.

"В ходе боевых действий поражено порядка ста двадцати двух тысяч объектов террористов. Ликвидирована большая часть боевиков", - сказал С.Шойгу, выступая в субботу на Пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнёров по диалогу ("СМОА плюс").

"В Сирии, - отметил министр, - мы получили богатый боевой опыт, которым готовы поделиться".

Сейчас, сказал С.Шойгу, в стране активно восстанавливается мирная жизнь.

"В результате целенаправленной работы российского Центра по примирению враждующих сторон уже более двух с половиной тысяч населённых пунктов по всей стране присоединилось к процессу примирения", - сказал С.Шойгу.

По его словам, особое внимание уделяется решению гуманитарных проблем в Сирии и возвращению беженцев в свои дома.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ВКС, УДАРЫ


Похожие новости


За время операции в Сирии уничтожены 87,5 тыс. боевиков - министр обороны РФ Россия добилась поставленных в Сирии целей - Путин Лавров: Турция выполняет сочинские договоренности с Россией по Идлибу Путин будет участвовать в саммите РФ-Турция-Франция-ФРГ в Стамбуле Российское руководство пригласило Асада посетить РФ, в частности, Крым - Лавров Курц призвал к выводу иностранных сил из Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]