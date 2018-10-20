Терроризм становится всё более серьёзной угрозой для государств АТР - Шойгу

Возвращение в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) боевиков, воевавших в Ираке и Сирии, обостряют угрозу терроризма в этой части планеты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Терроризм становится всё более серьёзной угрозой для государств АТР. Это обусловлено действием в странах Юго-Восточной Азии (ЮВА) значительного количества экстремистских организаций", - сказал С.Шойгу, выступая в субботу на Пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнёров по диалогу ("СМОА плюс").

Министр отметил, что эти экстремистские группировки для достижения своих целей используют силовые методы борьбы и стремятся установить прочные связи с международными террористическими группировками.

"Острой проблемой остаётся возвращение в АТР террористов, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке. Они представляют собой готовый контингент для пополнения местных террористических ячеек", - сказал С.Шойгу.

По его словам, "всё чаще выявляются денежные потоки, поступающие в страны АТР для поддержки местных террористических ячеек и проведения тератак".

"Видим сегодня задачу в том, - сказал министр, - чтобы совместными усилиями международного сообщества нанести невосполнимый урон военному и экономическому потенциалу боевиков, одновременно поставив надёжный заслон его финансовой и материально-технической подпитке".

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии образована 8 августа 1967 года с подписанием в Бангкоке Декларации АСЕАН. В настоящее время её членами являются десять стран: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Статус наблюдателя имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор.

Председательство в АСЕАН сменяется ежегодно на ротационной основе (2017 год - Филиппины, 2018 год - Сингапур).

В апреле 2010 года по инициативе вьетнамского председательства АСЕАН было принято решение о запуске механизма Совещаний министров обороны государств-членов АСЕАН с диалоговыми партнерами ("СМОА плюс"). Цель - создание благоприятных условий для открытого и конструктивного обсуждения вопросов обороны и безопасности, углубление доверия и взаимопонимания в регионе, налаживание практического взаимодействия между военными ведомствами стран-участниц. Первая встреча "СМОА плюс" с участием представителей Ассоциации, а также России, США, КНР, Индии, Японии, Республики Корея, Австралии и Новой Зеландии состоялась 12 октября 2010 года в Ханое (Вьетнам).

24 октября 2017 года на Филиппинах прошло Четвёртое совещание министров обороны стран-членов АСЕАН и "СМОА плюс". Российскую делегацию на этом совещании возглавлял министр обороны РФ генерал армии С.Шойгу.