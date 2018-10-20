Задержан бывший советник экс-президента Киргизии

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали бывшего советника экс-президента Киргизии Икрамжана Илмиянова, подозреваемого в коррупции, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ республики.
"И.Илмиянов задержан и доставлен в ГКНБ", - заявил представитель спецслужбы.
По его словам, информация о подробностях задержания бывшего высокопоставленного чиновника Киргизии будет дана позже.
По сообщениям местной прессы, И.Илмиянов был доставлен в Киргизию рейсом Москва - Бишкек. По словам очевидцев, бывший чиновник был замечен в Бишкекском аэропорту "Манас" в сопровождении людей в штатском, в наручниках.
В пятницу в ГКНБ сообщили, что И.Илмиянов, который июне выехал за пределы страны и его местонахождение было неизвестно, объявлен в розыск.
В четверг источник "Интерфакса" в киргизских правоохранительных органах сообщил, что Первомайский районный суд Бишкека, удовлетворив ходатайство следователя ГКНБ, заочно предъявил обвинение в коррупции и арестовал бывшего советника экс-президента республики Алмазбека Атамбаева И.Илмиянова.
В марте на съезде Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) экс-президент страны и лидер СДПК А.Атамбаев подверг критике деятельность своего преемника Сооронбая Жээнбекова, коснувшись, в том числе, кадровой политики и родственных связей действующего главы государства, указав на недопустимость установления семейно-кланового правления.
Спустя некоторое время после съезда, в апреле-мае, с руководящих должностей были смещены практически все высокопоставленные чиновники, назначенные экс-президентом и входившие в его близкий круг.
Летом ГКНБ Киргизии задержал двух бывших премьер-министров республики Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева, бывших мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, а также экс-министра энергетики Осмонбека Артыкбаева, им предъявлены обвинения в коррупции.
С.Исаков, К.Кулматов и А.Ибраимов входили в близкое окружение бывшего президента Киргизии А.Атамбаева.
И.Илмиянов, который, по сообщениям местной прессы, долгое время работал у А.Атамбаева водителем, после его избрания на пост президента республики в 2011 году занял должность заместителя руководителя аппарата президента Киргизии. В 2012-2017 годы занимал должности первого заместителя руководителя аппарата президента и советника президента Киргизии.
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