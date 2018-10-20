Болтон намерен сообщить России, что Вашингтон не будет ослаблять санкции против КНДР - агентство

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон в ходе переговоров в России планирует проинформировать Москву о намерении Вашингтона придерживаться ограничительных мер против КНДР, сообщает в субботу агентство "Блумберг".
"Россия и Китай предлагали ослабить санкции против Пхеньяна, однако США не придерживаются такой точки зрения", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на неназванного чиновника из американской администрации.
Визит Дж.Болтона в Москву запланирован на 22-23 октября, в ходе визита будет обсуждаться весь комплекс российско-американских отношений.
В пятницу Дж.Болтон написал в Twitter: "Направляюсь завтра в Москву, чтобы встретиться с высокопоставленными российскими руководителями, в том числе министром иностранных дел Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, чтобы продолжить дискуссии, начатые между нашими двумя странами в Хельсинки".
В Вашингтоне неоднократно заявляли, что санкции в отношении Северной Кореи останутся в силе вплоть до полной денуклеаризации.
Так, в августе этого года госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Соединенные Штаты оптимистично относятся к возможности денуклеаризации Северной Кореи, но для решения этого вопроса потребуется полное соблюдение санкций и сотрудничество со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына.
Ранее на этой неделе в Пхеньяне сообщили, что США не могут рассчитывать на развитие отношений при сохранении санкций против КНДР.
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