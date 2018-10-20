Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9479 RUR   0.0259 GBR   2.2135 TRY   0.302

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.65 Brent   80.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 25° Завтра 14° 23° 22 Окт 16° 23° 23 Окт 16° 23°

Дальнее зарубежье 20.10.2018 16:34

Половина живущих в Эстонии людей считает ее западной страной

Около половины жителей Эстонии полагают, что их страна культурно, геополитически и географически является западной страной.

Согласно обнародованным в субботу итогам опроса общественного мнения, проведенного социологической фирмой Kantor Emor по заказу газеты Postimees, 49 % респондентов заявили, что Эстония является западной страной.

Еще 39,9% высказали мнение, что она находится между Западом и Востоком. 4,75% считают, что Эстония - страна Востока. Не смогли высказать своего предпочтения 10,4% опрошенных.

При этом среди эстонцев западниками считают себя 50,7% участников опроса, 33,8% - что Эстония находится между Западом и Востоком, 10,7% - не имеют своей позиции и 4,8% считают, что их страна является восточной страной.

Среди некоренного, в основном русскоговорящего населения, эти показатели соответственно 44,5%, 41,5%, 9,5% и 4,4%.

Опрос проводился в октябре среди 1139 жителей страны в возрасте от 15 до 84 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ЗАПАД, ВОСТОК, ОПРОС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]