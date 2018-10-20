Половина живущих в Эстонии людей считает ее западной страной

Около половины жителей Эстонии полагают, что их страна культурно, геополитически и географически является западной страной.
Согласно обнародованным в субботу итогам опроса общественного мнения, проведенного социологической фирмой Kantor Emor по заказу газеты Postimees, 49 % респондентов заявили, что Эстония является западной страной.
Еще 39,9% высказали мнение, что она находится между Западом и Востоком. 4,75% считают, что Эстония - страна Востока. Не смогли высказать своего предпочтения 10,4% опрошенных.
При этом среди эстонцев западниками считают себя 50,7% участников опроса, 33,8% - что Эстония находится между Западом и Востоком, 10,7% - не имеют своей позиции и 4,8% считают, что их страна является восточной страной.
Среди некоренного, в основном русскоговорящего населения, эти показатели соответственно 44,5%, 41,5%, 9,5% и 4,4%.
Опрос проводился в октябре среди 1139 жителей страны в возрасте от 15 до 84 лет.
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