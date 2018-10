Австралийские министры отказались от участия в форуме в Эр-Рияде из-за заявления Саудовской Аравии о гибели журналиста

Глава МИД Австралии Мэрис Пэйн и министр торговли Саймон Бирмингем не будут принимать участие в форуме Future Investment Initiative в Эр-Рияде из-за истории с гибелью журналиста Джамаля Хашкаджи, передают в субботу австралийские СМИ.

"В связи с новой информацией (о гибели Дж.Хашкаджи - ИФ) мы решили, что презентация, подготовленная Австралией для грядущего форума Future Investment Initiative в Эр-Рияде, больше не имеет смысла", - говорится в совместном заявлении министров.

Форум, известный как "Давос в пустыне", запланирован на 23-25 октября в Эр-Рияде.

Ранее о своем отказе участвовать в форуме объявили министр финансов США Стивен Мнучин, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

От участия в форуме также отказались главный исполнительный директор банка Джейми Даймон, а также председатель совета директоров Ford Motor Билл Форд. Кроме того, отозвали своих представителей с форума CNBC, Financial Times, CNN и The New York Times.

Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Ранее в субботу саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.