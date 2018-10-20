Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9479 RUR   0.0259 GBR   2.2135 TRY   0.302

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.65 Brent   80.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 25° Завтра 14° 23° 22 Окт 16° 23° 23 Окт 16° 23°

Дальнее зарубежье 20.10.2018 17:25

Австралийские министры отказались от участия в форуме в Эр-Рияде из-за заявления Саудовской Аравии о гибели журналиста

Глава МИД Австралии Мэрис Пэйн и министр торговли Саймон Бирмингем не будут принимать участие в форуме Future Investment Initiative в Эр-Рияде из-за истории с гибелью журналиста Джамаля Хашкаджи, передают в субботу австралийские СМИ.

"В связи с новой информацией (о гибели Дж.Хашкаджи - ИФ) мы решили, что презентация, подготовленная Австралией для грядущего форума Future Investment Initiative в Эр-Рияде, больше не имеет смысла", - говорится в совместном заявлении министров.

Форум, известный как "Давос в пустыне", запланирован на 23-25 октября в Эр-Рияде.

Ранее о своем отказе участвовать в форуме объявили министр финансов США Стивен Мнучин, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

От участия в форуме также отказались главный исполнительный директор банка Джейми Даймон, а также председатель совета директоров Ford Motor Билл Форд. Кроме того, отозвали своих представителей с форума CNBC, Financial Times, CNN и The New York Times.

Дж.Хашкаджи, работавший обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Ранее в субботу саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРАЛИЯ, САУДАРАВИЯ, ФОРУМ, ОТКАЗ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]