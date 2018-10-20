Заседание в рамках ОПЕК+ в Баку состоится в I полугодии 2019 года - глава Минэнерго Азербайджана

Встреча в Баку в рамках ОПЕК+ запланирована на первую половину 2019 года, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«Первичное решение о проведении в 2019 году в Баку встречи в рамках ОПЕК+ уже принято. Окончательно вопрос будет решен в декабре 2018 года в ходе заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и будут определены точные сроки этой встречи. В целом, заседание в рамках ОПЕК+ в Баку запланировано на первое полугодие 2018 года», - отметил П.Шахбазов.

Министр подчеркнул, что в рамках ОПЕК+ сформировалось успешное сотрудничество, результаты которого «наглядно видны».

«Сотрудничество в рамках ОПЕК +, частью которого является и Азербайджан, позитивно влияет на нефтяной рынок и стабилизацию цены, а также на многие другие вопросы. Это создает новые возможности для вложения в нефтяную промышленность не только необходимых, но и дополнительных инвестиций и придает еще больший импульс развитию этой отрасли», - сказал П.Шахбазов.

Ранее со ссылкой на информированные источники сообщалось, что в Баку в январе состоится встреча министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+.

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо также сообщал, что встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в 2019 году состоится в Азербайджане.

Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составляет порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизили объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК 23 июня 2018 года в Вене договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки при выходе на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти.

Н.Аббасова