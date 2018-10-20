Азербайджан удовлетворен ходом строительства газопровода TAP в Италии – глава Минэнерго

Азербайджанская сторона удовлетворена ходом строительства итальянского участка Транс-Адриатического газопровода (TAP), заявил глава ведомства Парвиз Шахбазов.

«Мы удовлетворены ходом строительства газопровода TAP в Италии. Конечно, есть небольшие технические вопросы, возникают и некоторые задержки в ходе работ, но они не особо бросаются в глаза. Это всё - процессы, связанные с техническими вопросами и политическим процессами в Италии», - сообщил министр журналистам в субботу.

Он также сообщил, что негативная позиция некоторых итальянских политиков в отношении проекта TAP известна, но в целом, этот проект имеет большую значимость для этой страны.

«Проект TAP для Италии очень важен с точки зрения диверсификации источников поставок и регулирования цен на газ на внутреннем рынке. Он также положительно повлияет и на политику страны по декарбонизации. Кроме того, строительство TAP привлекает к деятельности итальянские компании и создает новые рабочие места. Учитывая все это, мы не думаем, что какая-либо страна будет выступать против реализации такого проекта», - подчеркнул П.Шахбазов.

По данным министерства энергетики Азербайджана, к настоящему времени работы строительству Транс-Адриатического газопровода на 79%.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Совладельцы проекта - Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд евро.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Стоимость проекта оценивается свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Н.Аббасова