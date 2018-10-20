Из Грузии в прошлом году больше уехало граждан, чем иммигрировало - статистика

По данным Национальной службы статистики Грузии, в 2017 году из страны эмигрировали 85 451 граждан, что на 12 837 человек, или на 13,1% меньше, чем в предыдущем году.

При этом, как говорится в отчете статслужбы о демографическом положении в Грузии, больше всего эмигрантов, среди которых 47,77 тыс. мужчин и 37,68 тыс. женщин, фиксируется в возрастной группе от 20 до 34 лет.

По информации ведомства, количество покинувших страну на 2,7% превышает число иммигрантов, которые в прошлом году составили 83,24 тыс. человек, что на 7,7% меньше, чем годом ранее. Из них 50,49 тыс. мужчин и 32,75 тыс. женщин.

Статистика считает эмигрантами лиц, покинувших страну в 2017 году, и не вернувшихся назад в течение года, а иммигрантами - тех, кто прибыл в Грузию и остался в стране больше года.

Точной статистики о проживающих за рубежом грузинах и рожденных там соотечественниках нет, но существуют демографические расчеты о гражданах репродуктивного возраста, уехавших из Грузии. Согласно этим расчетам, за последние 25 лет за границей родились как минимум 200 тыс. грузин.

По оценкам общественной организации "Фонд демографического возрождения", число граждан Грузии, проживающих за рубежом к началу 2017 года, составляло около 1,5 млн человек.

Согласно данным Национальной службы статистики, на 1 января 2018 года численность населения Грузии составляла 3 млн 729,6 тыс. человек, что на 0,1% больше, чем на ту же дату годом ранее. Между тем, по прогнозу Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), численность населения Грузии к 2050 году может приблизиться к показателю 2 млн 985 тыс. человек.