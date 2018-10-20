Таможенники Азербайджана предотвратили попытку сбыта ввезенных контрабандным путем из Ирана наркотиков

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку реализации ввезенной контрабандным путем из Ирана партии наркотиков, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).
«Операция по предотвращению попытки сбыта ввезенной незаконным путем на территорию Азербайджана партии наркотиков была проведена в селе Бахрамтепе Имишлинского района республики», - говорится в сообщении.
По факту возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 «Контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору», 234.4.1 и 234.4.3 «Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору» УК АР.
По обвинению в совершении противозаконных действий по указанному делу арестованы гражданин Азербайджана Махир Эйвазов и гражданин Ирана Ахтари Гара Гасымлы. Задержание их произошло в момент продажи 7,375 кг гашиша, незаконно ввезенного в Азербайджан из Ирана.
«Следствие установило, что согласие о ввозе на территорию Азербайджана наркотических веществ и дальнейшей их реализации было достигнуто членами преступной группы в сентябре-октябре текущего года», - говорится в сообщении ГТК.
В настоящее время предпринимаются оперативно-розыскные мероприятия по выявлению других возможных подельников обвиняемых лиц.
Р.Бабаев
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