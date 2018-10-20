Советник экс-президента президента Киргизии помещен в СИЗО

Первомайский районный суд Бишкека водворил бывшего советника экс-президента Киргизии Икрамжана Илмиянова в следственный изолятор сроком на месяц, сообщил в субботу "Интерфаксу" адвокат Сергей Слесарев

По его словам, по решению суда И.Илмиянов водворен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) до 28 ноября.

Ранее в пресс-службе ГКНБ Киргизии сообщили, что И.Илмиянов находился в розыске. В субботу он был задержан и доставлен в спецслужбу.

По данным местной прессы, И.Илмиянов находился в Казани и был доставлен в Киргизию рейсом Москва-Бишкек. Ранее Первомайский районный суд Бишкека, удовлетворив ходатайство следователя ГКНБ, заочно предъявил обвинение в коррупции и арестовал бывшего советника экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

В марте на съезде Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) экс-президент страны и лидер СДПК А.Атамбаев подверг критике деятельность своего преемника Сооронбая Жээнбекова, коснувшись, в том числе кадровой политики и родственных связей действующего главы государства, указав на недопустимость установления семейно-кланового правления.

Спустя некоторое время после съезда, в апреле-мае, с руководящих должностей были смещены практически все высокопоставленные чиновники, назначенные экс-президентом и входившие в его близкий круг.

Летом ГКНБ Киргизии задержал двух бывших премьер-министров республики Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева, бывших мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, а также экс-министра энергетики Осмонбека Артыкбаева, им предъявлены обвинения в коррупции.

С.Исаков, К.Кулматов и А.Ибраимов входили в близкое окружение бывшего президента Киргизии А.Атамбаева.

И.Илмиянов, который, по сообщениям местной прессы, долгое время работал у А.Атамбаева водителем, после его избрания на пост президента республики в 2011 году занял должность заместителя руководителя аппарата президента Киргизии. В 2012-2017 годы занимал должности первого заместителя руководителя аппарата президента и советника президента Киргизии.