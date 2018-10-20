Саудовская Аравия выделит дополнительные инвестиции на строительство туркменского участка газопровода ТАПИ - министр

Саудовская Аравия приняла решение выделить дополнительные инвестиции для строительства туркменского участка транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), заявил министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджид бин Абдулла Аль Касаби.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, об этом вице-премьер Туркменистана по ТЭК Мыратгелди Мередов доложил по итогам шестого заседания межправительственной туркмено-саудовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову на заседании правительства в минувшую пятницу.

М.Мередов также отметил, что в ходе заседания межправкомиссии подчёркивалось, что Саудовская Аравия выразила заинтересованность в реализации совместных проектов в ТЭК и ряде других отраслей.

В свою очередь, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что инвестиции, выделенные Саудовским фондом развития, свидетельствуют о заинтересованности зарубежных инвесторов в строительстве газопровода ТАПИ, высоко оценивающих актуальность и потенциал этого проекта, его прибыльность и окупаемость.

Общая протяженность газопровода ТАПИ - 1814 км, из них 214 км - по территории Туркменистана, 774 км - Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией.

Проектная мощность ТАПИ - 33 млрд кубометров газа в год.

Лидером консорциума TAPI Pipeline Company Limited" является ГК "Туркменгаз" (85% акций). По 5% доли в консорциуме имеют Афганская газовая корпорация, пакистанская "Inter State Gas Systems (Private) Limited" и индийская "GAIL".