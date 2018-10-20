Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9479 RUR   0.0259 GBR   2.2135 TRY   0.302

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.65 Brent   80.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 25° Завтра 14° 23° 22 Окт 16° 23° 23 Окт 16° 23°

ТЭК 20.10.2018 18:57

Саудовская Аравия выделит дополнительные инвестиции на строительство туркменского участка газопровода ТАПИ - министр

Саудовская Аравия приняла решение выделить дополнительные инвестиции для строительства туркменского участка транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), заявил министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджид бин Абдулла Аль Касаби.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, об этом вице-премьер Туркменистана по ТЭК Мыратгелди Мередов доложил по итогам шестого заседания межправительственной туркмено-саудовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову на заседании правительства в минувшую пятницу.

М.Мередов также отметил, что в ходе заседания межправкомиссии подчёркивалось, что Саудовская Аравия выразила заинтересованность в реализации совместных проектов в ТЭК и ряде других отраслей.

В свою очередь, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что инвестиции, выделенные Саудовским фондом развития, свидетельствуют о заинтересованности зарубежных инвесторов в строительстве газопровода ТАПИ, высоко оценивающих актуальность и потенциал этого проекта, его прибыльность и окупаемость.

Общая протяженность газопровода ТАПИ - 1814 км, из них 214 км - по территории Туркменистана, 774 км - Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией.

Проектная мощность ТАПИ - 33 млрд кубометров газа в год.

Лидером консорциума TAPI Pipeline Company Limited" является ГК "Туркменгаз" (85% акций). По 5% доли в консорциуме имеют Афганская газовая корпорация, пакистанская "Inter State Gas Systems (Private) Limited" и индийская "GAIL".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ГАЗОПРОВОД, ТАПИ, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


Туркменистан не снимает с повестки дня проект Транскаспийского газопровода ЕК в 2017г планирует очередную встречу рабочей группы по Транскаспийскому газопроводу Азербайджан - безальтернативный путь для транспортировки туркменского газа в Европу - политолог

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]