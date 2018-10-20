Впервые Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в Минске

Белоруссия впервые примет Мюнхенскую конференцию по безопасности (МКБ) и ожидает представительный состав участников, в том числе глав государств и правительств.
"Будут президенты, будут премьер-министры, будут главы внешнеполитических ведомств, ряд руководителей аналитических сообществ, руководители спецслужб - для всех будут организованы соответствующие мероприятия", - сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, которого цитирует госагентство БелТА.
Министр отметил, что некоторые страны уже подтвердили свое присутствие на уровне президентов.
Встреча Основной группы МКБ пройдет в Минске с 30 октября по 1 ноября.
Руководство МКБ в 2018 году предложило провести очередную встречу основной группы в Минске, обосновав это вкладом, который вносит Белоруссия в укрепление стабильности и безопасности в регионе и возможностью собрать на белорусской площадке ключевых игроков, отмечается на информационном ресурсе МИД Белоруссии.
Белоруссия принимает участие в МКБ с 2006 года. Первая встреча Основной группы состоялась в 2009 году.
Мюнхенская конференция по безопасности (Munchener Sicherheitskonferenz) проводится с 1962 года. Участие в мероприятии принимают лидеры стран, руководители международных организаций, известные политологи и эксперты. Темами встреч традиционно являются мировые конфликты и пути их разрешения.
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