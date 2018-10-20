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Регион 20.10.2018 21:16

Саакашвили намеревается отпраздновать в Грузии годовщину своей свадьбы 17 ноября - супруга экс-президента

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили решительно настроен вернуться на родину, заявила в субботу супруга М.Саакашвили Сандра Рулофс в Зугдиди на встрече кандидата в президенты от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григола Вашадзе с избирателями.

"Я говорю, Миша действительно настроен приехать. 17 ноября у нас будет 25-летний юбилей нашей свадьбы, и мы хотим отметить эту дату здесь в Зугдиди", - сказала С.Рулофс, обращаясь к сторонникам экс-президента.

По ее словам, в Грузии многие ее часто спрашивают о том, где ее супруг и когда он вернется.

С.Рулофс выразила надежду, что у ее супруга получится приехать спокойно и без проблем.

При этом бывшая первая леди отметила, что у М.Саакашвили "большие планы" и он хочет вернуться на родину, чтобы продолжить дела, которые ему не удалось довести до конца.

В Грузии в отношении М.Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. До того, как экс-президент Грузии покинул Украину, грузинские власти несколько раз обращались к Киеву с требованием экстрадировать его на родину. Представители властей Грузии ранее неоднократно заявляли, что в случае, если М.Саакашвили вернется на родину, он будет немедленно задержан.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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