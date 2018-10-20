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СНГ 20.10.2018 18:25

Президенты России, Казахстана и Узбекистана проводят неформальную встречу

Президент России Владимир Путин проводит в субботу неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана Нурсултаном Назарбаевым и Шавкатом Мерзиёевым, сообщила пресс- служба Кремля.

"В субботу в Туркестанской области Казахстана проходит неформальное общение глав трех государств", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в Кремле, "Владимир Путин задержался здесь после государственного визита в Узбекистан, который он совершил в пятницу".

"Лидеры обсуждают вопросы экономического сотрудничества трех стран, взаимодействие в гуманитарной сфере и другие актуальные темы",- сообщили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]