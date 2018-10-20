Президенты России, Казахстана и Узбекистана проводят неформальную встречу

Президент России Владимир Путин проводит в субботу неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана Нурсултаном Назарбаевым и Шавкатом Мерзиёевым, сообщила пресс- служба Кремля.

"В субботу в Туркестанской области Казахстана проходит неформальное общение глав трех государств", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в Кремле, "Владимир Путин задержался здесь после государственного визита в Узбекистан, который он совершил в пятницу".

"Лидеры обсуждают вопросы экономического сотрудничества трех стран, взаимодействие в гуманитарной сфере и другие актуальные темы",- сообщили в пресс-службе.