Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9479 RUR   0.0259 GBR   2.2135 TRY   0.302

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.65 Brent   80.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 23° Завтра 16° 23° 23 Окт 16° 23° 24 Окт 18° 24°

Дальнее зарубежье 20.10.2018 20:25

Более 60 человек погибли в результате авиаударов коалиции во главе с США по провинции Дейр-эз-Зор - сирийские СМИ

По меньшей мере 62 мирных жителя стали жертвами трех авиаударов по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, которые нанесли ВВС международной коалиции под руководством США, сообщает в субботу агентство САНА со ссылкой на источники.

Помимо этого, десятки гражданских лиц получили ранения.

По данным агентства, обстрелы велись, в частности, по поселкам Ас-Суса и Аль-Бубадран на востоке провинции. Многие из 60 жертв авиаударов - женщины и дети.

Местные власти не исключают, что число погибших и пострадавших в результате обстрелов может увеличиться.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, США, КОАЛИЦИЯ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Песков о планах США оставаться в Сирии: Позиция РФ по вопросу незаконного присутствия иностранных военных в Сирии известна Трамп на Генассамблее ООН планирует предостеречь Асада от применения химоружия в Идлибе - СМИ Постпред США в ООН обвинила Россию, Иран и сирийское правительство в нежелании политического урегулирования в Сирии Иран готов работать с РФ и Турцией для выработки решения по Сирии - Зариф США понимают озабоченность России в связи с присутствием террористов в Идлибе - Помпео США понимают озабоченность России в связи с присутствием террористов в Идлибе - Помпео

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]