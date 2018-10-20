Более 60 человек погибли в результате авиаударов коалиции во главе с США по провинции Дейр-эз-Зор - сирийские СМИ

По меньшей мере 62 мирных жителя стали жертвами трех авиаударов по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, которые нанесли ВВС международной коалиции под руководством США, сообщает в субботу агентство САНА со ссылкой на источники.

Помимо этого, десятки гражданских лиц получили ранения.

По данным агентства, обстрелы велись, в частности, по поселкам Ас-Суса и Аль-Бубадран на востоке провинции. Многие из 60 жертв авиаударов - женщины и дети.

Местные власти не исключают, что число погибших и пострадавших в результате обстрелов может увеличиться.