Более 60 человек погибли в результате авиаударов коалиции во главе с США по провинции Дейр-эз-Зор - сирийские СМИ

По меньшей мере 62 мирных жителя стали жертвами трех авиаударов по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, которые нанесли ВВС международной коалиции под руководством США, сообщает в субботу агентство САНА со ссылкой на источники.
Помимо этого, десятки гражданских лиц получили ранения.
По данным агентства, обстрелы велись, в частности, по поселкам Ас-Суса и Аль-Бубадран на востоке провинции. Многие из 60 жертв авиаударов - женщины и дети.
Местные власти не исключают, что число погибших и пострадавших в результате обстрелов может увеличиться.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Эрдоган призвал мировое сообщество решить карабахский конфликт
Политические отношения Баку и Анкары находятся на высочайшем уровне – президент Азербайджана
Саудовская Аравия выделит дополнительные инвестиции на строительство туркменского участка газопровода ТАПИ - министр
Азербайджан удовлетворен ходом строительства газопровода TAP в Италии – глава Минэнерго
Заседание в рамках ОПЕК+ в Баку состоится в I полугодии 2019 года - глава Минэнерго Азербайджана
Таможенники Азербайджана предотвратили попытку сбыта ввезенных контрабандным путем из Ирана наркотиков
Футболисты Мамаев и Кокорин переведены из карантина в двухместные камеры - ОНК
Около 60 человек стали жертвами наезда поезда на толпу в Индии
Президент Алиев принял участие в открытии ряда инфраструктурных проектов в Лерикском районе
В Астаре и Лерике будут построены 48-квартирные жилые дома для улучшения жилищного положения населения
ГААД получит более 9 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Удовлетворенность клиента является основополагающим принципом "Norm Sement"
Чингиз Абдуллаев и Джамиль Меликов стали почетными гостями CEO Lunch Baku
"AccessBank" превратил "UNEC Business Conversation Club" в традицию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»