Окончательный отчет аварийной комиссии, расследующей причины нештатной ситуации с ракетой "Союз-ФГ", а также рекомендации будут утверждены 30 октября, сообщает госкорпорация "Роскосмос".

"Окончательный отчет и перечень рекомендаций предприятиям ракетно-космической промышленности будут утверждены 30 октября", - говорится в сообщении "Роскосмоса".

Документ будет представлен председателю госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов.

В "Роскосмосе" сообщили, что аварийная комиссия одобрила предварительный отчет о причинах аварии, при этом в госкорпорации не называют их. В настоящее время члены комиссии приступили к подготовке рекомендаций для исключения подобных ситуаций в будущем.

11 октября при запуске с космодрома Байконур к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-10" с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом произошла нештатная ситуация, экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

Авария произошла спустя две минуты после старта. Спускаемый аппарат корабля "Союз" приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.