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СНГ 20.10.2018 20:41

Окончательный отчёт о причинах аварии ракеты "Союз" будет готов к 30 октября - "Роскосмос"

Окончательный отчет аварийной комиссии, расследующей причины нештатной ситуации с ракетой "Союз-ФГ", а также рекомендации будут утверждены 30 октября, сообщает госкорпорация "Роскосмос".

"Окончательный отчет и перечень рекомендаций предприятиям ракетно-космической промышленности будут утверждены 30 октября", - говорится в сообщении "Роскосмоса".

Документ будет представлен председателю госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов.

В "Роскосмосе" сообщили, что аварийная комиссия одобрила предварительный отчет о причинах аварии, при этом в госкорпорации не называют их. В настоящее время члены комиссии приступили к подготовке рекомендаций для исключения подобных ситуаций в будущем.

11 октября при запуске с космодрома Байконур к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-10" с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом произошла нештатная ситуация, экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

Авария произошла спустя две минуты после старта. Спускаемый аппарат корабля "Союз" приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.

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Тэги: РОССИЯ, "СОЮЗ", ОТЧЕТ, "РОСКОСМОС"


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]