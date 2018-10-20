Окончательный отчет аварийной комиссии, расследующей причины нештатной ситуации с ракетой "Союз-ФГ", а также рекомендации будут утверждены 30 октября, сообщает госкорпорация "Роскосмос".
"Окончательный отчет и перечень рекомендаций предприятиям ракетно-космической промышленности будут утверждены 30 октября", - говорится в сообщении "Роскосмоса".
Документ будет представлен председателю госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов.
В "Роскосмосе" сообщили, что аварийная комиссия одобрила предварительный отчет о причинах аварии, при этом в госкорпорации не называют их. В настоящее время члены комиссии приступили к подготовке рекомендаций для исключения подобных ситуаций в будущем.
11 октября при запуске с космодрома Байконур к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-10" с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом произошла нештатная ситуация, экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.
Авария произошла спустя две минуты после старта. Спускаемый аппарат корабля "Союз" приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.
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