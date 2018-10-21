Оба лётчика рухнувшего в Азовское море Л-39 погибли, найдены фрагменты их тел - Минобороны РФ

Оба лётчика учебного самолёта Л-39, упавшего в Азовское море, погибли, найдены фрагменты их тел, сообщили в Минобороны РФ.

"По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения учебного самолета Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков", - заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в течение дня осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды.

"Для подъёма крупных обломков фюзеляжа самолета в район проведения поисковой операции направлен аварийно-спасательный катер Черноморского флота, оборудованный подъёмным механизмом и способный обеспечивать водолазные спуски", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что утром поисковые работы на месте крушения самолёта Л-39 будут продолжены.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в четверг около 17:00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края потерпел крушение и упал в воду учебный самолет Л-39. Поиском летчиков в районе крушения занимается поисково-спасательная группа.

Самолёт выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Учебно-тренировочный самолет Л-39 предназначен для подготовки летного состава. Некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.