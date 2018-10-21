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Дальнее зарубежье 21.10.2018 09:58

В США состоялась церемония крещения двух новейших ударных подлодок класса "Вирджиния"

Церемонии крещения двух новейших ударных атомных подлодок класса "Вирджиния" - "Делавэр" и "Вермонт" прошли в субботу на верфях в Ньюпорт-Ньюс (штат Виргиния) и Гротоне (штат Коннектикут), сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс".

В ходе церемонии в Ньюпорт-Ньюс супруга бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Джилл Байден разбила бутылку шампанского о борт подлодки "Делавэр". Ее отец служил на флоте во время Второй мировой войны. В порту города Гротон о борт "Вермонта" бутылку шампанского разбила бывший заместитель помощника министра Военно-морских сил США, курировавшая кораблестроительные программы, Глория Вальдес.

Многоцелевые атомные подлодки (АПЛ) четвёртого поколения класса "Вирджиния", оснащенные 12 крылатыми ракетами "Томагавк", являются одними из самых малошумных в мире. Они предназначены для борьбы с надводными и подводными кораблями противника, а также могут наносить удары по береговым объектам, выполнять минные постановки, вести радиоэлектронную разведку, скрытно высаживать в тылу неприятеля диверсионные группы. Для выполнения специальных операций субмарина оснащена сверхмалой диверсионной подлодкой или телеуправляемым аппаратом для поиска и уничтожения мин. Предельная глубина погружения лодки - около 450 м. Экипаж субмарины насчитывает 134 человека.

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) SSN 791 "Делавэр" является 18-й и последней из 10 подлодок класса "Вирджиния" в модификации Block III. Ее отличием является то, что субмарины этой серии имеют не двенадцать (как подлодки предыдущих модификаций Block I и Block II), а всего две ракетные шахты диаметром около 2,2 м с пусковыми установками барабанного типа, в каждой из которых размещено шесть крылатых ракет BGM-109 "Томагавк". Строительство этой АПЛ началось в сентябре 2013 года, ввод в состав ВМС планируется в 2019 году.

АПЛ SSN 792 "Вермонт" является 19-й и первой из 10 подлодок класса "Вирджиния" в модификации Block IV. Изменения в конструкции этих подводных лодок, в основном, касаются доработок по снижению расходов на эксплуатацию и обслуживание. Вместе с тем, подлодка будет оснащаться модифицированными крылатыми ракетами BGM-109 "Томагавк" Block IV, обладающими инновационными возможностями, в частности, сменой цели во время полета и возможностью барражировать до получения приказа на атаку.

Строительство АПЛ "Вермонт" началось в мае 2014 году, ввод в состав ВМС планируется осенью 2019 года.

Стоимость постройки каждой АПЛ "Вирджиния" оценивается примерно в $2,7 млрд. В общей сложности планируется построить 48 субмарин класса "Вирджиния", 33 из них - до 2030 года. Они должны полностью заменить в составе ВМС США ударные атомные подлодки типа "Лос-Анджелес" и усовершенствованный "Лос-Анджелес" постройки 1970-1990-х годов.

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Тэги: США, ВМС, ПОДЛОДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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