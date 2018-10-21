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Дальнее зарубежье 21.10.2018 10:54

Могерини призвала тщательно и прозрачным образом расследовать убийство саудовского журналиста Хашукджи

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Европейский союз выражает свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Джамаля Хашукджи и отдает должное памяти этого уважаемого саудовского журналиста.

"Мы подтверждаем нашу приверженность свободе прессы и защите журналистов во всем мире", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в субботу в Брюсселе.

В коммюнике отмечается, что, "спустя почти три недели, наконец, появляются факты, подтверждающие, что саудовский журналист Джамаль Хашукджи был убит в помещении генерального консульства Королевства Саудовская Аравия в Стамбуле 2 октября 2018 года".

По словам Ф.Могерини, проясняющиеся обстоятельства смерти саудовского журналиста вызывают глубокую обеспокоенность, в том числе шокирующим нарушением Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и, в частности, ее статьи 55.

Глава Европейской дипломатии подчеркнула, что Европейский союз, как и его партнеры, "настаивает на необходимости продолжения тщательного, надежного и прозрачного расследования, четко разъясняющего обстоятельства убийства и обеспечивающего полную ответственность всех за него".

"Память о Джамале Хашукджи, семья журналиста, а также его друзья заслуживают справедливости", - подчеркнула Ф.Могерини.

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Тэги: ЕС, ЖУРНАЛИСТ, УБИЙСТВО, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]