Угроза взрыва сохраняется на заводе во Владикавказе, где произошел пожар

Пожарные продолжают ликвидацию возгорания на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, сохраняется угроза взрыва, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной Осетии.
"Так как идёт выделение водорода, сохраняется угроза взрыва. Ранее деформировалась стена в цехе", - сказал собеседник агентства.
Он также уточнил, что результате пожара погиб один пожарный, а еще двое пожарных пострадали.
"Все трое - один погибший и два пострадавших - пожарные. Это звено, которое пошло на разведку в самом начале", - сказал он.
Ранее сообщалось, что площадь пожара возросла до 1000 кв м. Сообщение о пожаре на заводе "Электроцинк" поступило в 03:16 мск. Тогда площадь составляла 500 кв м. Затем она увеличилась до 650 кв м.
Изначально сообщалось об одном погибшем и троих пострадавших.
Президент Алиев принял вице-президента АБР
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 27 раз – Минобороны Азербайджана
Ракетные и артиллерийские соединения ВС Азербайджана проводят учения с боевыми стрельбами
Азербайджан в 2018г досрочно погасил перед АБР контрциклический кредит на $500 млн – президент Алиев
Саудовская Аравия выделит дополнительные инвестиции на строительство туркменского участка газопровода ТАПИ - министр
Азербайджан удовлетворен ходом строительства газопровода TAP в Италии – глава Минэнерго
Президент Алиев принял участие в открытии ряда инфраструктурных проектов в Лерикском районе
В Астаре и Лерике будут построены 48-квартирные жилые дома для улучшения жилищного положения населения
ГААД получит более 9 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
В Эр-Рияде не знают, как был убит журналист Хашкаджи - глава МИД Саудовской Аравии
Эрдоган пообещал во вторник раскрыть детали гибели Хашкаджи в Стамбуле
Лондон должен контролировать сроки переходного периода при Brexit - британский министр
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Удовлетворенность клиента является основополагающим принципом "Norm Sement"
Чингиз Абдуллаев и Джамиль Меликов стали почетными гостями CEO Lunch Baku
"AccessBank" превратил "UNEC Business Conversation Club" в традицию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»