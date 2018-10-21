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Происшествия 21.10.2018 11:25

Угроза взрыва сохраняется на заводе во Владикавказе, где произошел пожар

Пожарные продолжают ликвидацию возгорания на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, сохраняется угроза взрыва, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной Осетии.

"Так как идёт выделение водорода, сохраняется угроза взрыва. Ранее деформировалась стена в цехе", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что результате пожара погиб один пожарный, а еще двое пожарных пострадали.

"Все трое - один погибший и два пострадавших - пожарные. Это звено, которое пошло на разведку в самом начале", - сказал он.

Ранее сообщалось, что площадь пожара возросла до 1000 кв м. Сообщение о пожаре на заводе "Электроцинк" поступило в 03:16 мск. Тогда площадь составляла 500 кв м. Затем она увеличилась до 650 кв м.

Изначально сообщалось об одном погибшем и троих пострадавших.

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Тэги: РОССИЯ, ПОЖАР, ВЗРЫВ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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