Угроза взрыва сохраняется на заводе во Владикавказе, где произошел пожар

Пожарные продолжают ликвидацию возгорания на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, сохраняется угроза взрыва, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной Осетии.

"Так как идёт выделение водорода, сохраняется угроза взрыва. Ранее деформировалась стена в цехе", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что результате пожара погиб один пожарный, а еще двое пожарных пострадали.

"Все трое - один погибший и два пострадавших - пожарные. Это звено, которое пошло на разведку в самом начале", - сказал он.

Ранее сообщалось, что площадь пожара возросла до 1000 кв м. Сообщение о пожаре на заводе "Электроцинк" поступило в 03:16 мск. Тогда площадь составляла 500 кв м. Затем она увеличилась до 650 кв м.

Изначально сообщалось об одном погибшем и троих пострадавших.