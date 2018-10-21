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Дальнее зарубежье 21.10.2018 12:00

В Вашингтоне изучают возможность приступить к пересмотру договора СНВ-III - СМИ

В администрации США идут консультации на тему пересмотра американо-российского договора СНВ-III, предусматривающего сокращение ядерных арсеналов обоих государств, сообщает издание "Файнэншл таймс" со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.

"У нас (США - ИФ) все еще нет определенной позиции по этому поводу, но на рассмотрении есть несколько вариантов, включая пересмотр договора", - приводит издание его слова, сказанные группе журналистов.

Он отметил, что возможность продления СНВ-III также допускается, однако, по словам сотрудника администрации, подобный вариант "маловероятен".

Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, а в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора - десять лет, до 2021 года.

В пятницу газета "Гардиан" сообщала, что, по ее данным, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступает за выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также - против продления СНВ-III.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД.

"Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения", - цитировало Д.Трампа агентство "Ассошиэйтед пресс".

Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения. В то же время Д.Трамп подчеркнул, что разработки новых вооружений не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.

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Тэги: США, РОССИЯ, СНВ, ПЕРЕСМОТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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