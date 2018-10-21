Министр обороны Великобритании поддержал решение Трампа отказаться от ДРСМД

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о своей поддержке решения президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и возложил ответственность за происходящее на Россию.
"Наш близкий и долговременный союзник это, конечно, Соединенные Штаты, и мы решительно поддерживаем США в том, чтобы настойчиво донести ясный сигнал: России следует уважать обязательства по договору, который она подписала", - приводит слова министра издание "Файнэншл таймс".
Согласно его утверждениям, Россия превратила ДРСМД в "насмешку". Он пояснил, что желал бы соблюдения ДРСМД, но для этого требуется добрая воля обеих сторон, а не только одной.
"Это Россия его нарушила, и это России нужно навести у себя порядок", - подчеркнул Г.Уильямсон.
Накануне Д.Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД.
"Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения", - цитировало Д.Трампа агентство "Ассошиэйтед пресс".
Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения. В то же время Д.Трамп подчеркнул, что разработки новых вооружений не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.
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