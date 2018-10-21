Близ Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья острова Минданао (Филиппины) в 154 км юго-восточнее города Генерал Сантос, сообщает в воскресенье Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 21:51 мск в субботу землетрясения имел координаты 5.38 градуса северной широты и 126.45 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
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