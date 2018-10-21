Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9479 RUR   0.0259 GBR   2.2135 TRY   0.302

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.65 Brent   80.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 26° Завтра 15° 23° 23 Окт 14° 23° 24 Окт 18° 24°

Дальнее зарубежье 21.10.2018 12:59

Близ Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья острова Минданао (Филиппины) в 154 км юго-восточнее города Генерал Сантос, сообщает в воскресенье Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 21:51 мск в субботу землетрясения имел координаты 5.38 градуса северной широты и 126.45 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФИЛИППИНЫ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


Похожие новости


На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,6 Землетрясение зафиксировано на Филиппинах В центральной части Филиппин борются с последствиями землетрясения На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,6 Близ Филиппин произошло сильное землетрясение - СО РАН Сильное землетрясение произошло у берегов Филиппин, угрозы цунами нет

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]