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СНГ 21.10.2018 13:26

В МИД России ждут, что Болтон предметно объяснит позицию США по ДРСМД

В Москве рассчитывают, что прибывающий в воскресенье в Москву советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сможет предметно и профессионально разъяснить позицию Вашингтона по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы рассчитываем, что прибывающий сегодня к нам в Москву помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сможет более предметно и, как мы надеемся, профессионально пояснить, что именно имеется в виду", - сказал С.Рябков "Интерфаксу", комментируя прозвучавшее накануне из Вашингтона заявление о планах США выйти из ДРСМД.

"Какие идеи имеются в Вашингтоне, если они вообще есть, помимо призывов к нам, признать якобы какое-то нарушение и дальше уже действовать в соответствии с "американскими" предписаниями", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что российская сторона "не впадает никоим образом в такой, знаете, эмоциональный угар, который чреват поспешными, необдуманными решениями".

"В отличие от американских коллег мы понимаем всю серьезность вопроса, его значимость для безопасности и стратегической стабильности, и вновь призываем к взвешенному и трезвому подходу всех тек, кто сейчас задает тон Вашингтону", - завил С.Рябков.

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Тэги: РОССИЯ, РЯБКОВ, БОЛТОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]