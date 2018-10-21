В МИД России ждут, что Болтон предметно объяснит позицию США по ДРСМД

В Москве рассчитывают, что прибывающий в воскресенье в Москву советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сможет предметно и профессионально разъяснить позицию Вашингтона по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы рассчитываем, что прибывающий сегодня к нам в Москву помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сможет более предметно и, как мы надеемся, профессионально пояснить, что именно имеется в виду", - сказал С.Рябков "Интерфаксу", комментируя прозвучавшее накануне из Вашингтона заявление о планах США выйти из ДРСМД.

"Какие идеи имеются в Вашингтоне, если они вообще есть, помимо призывов к нам, признать якобы какое-то нарушение и дальше уже действовать в соответствии с "американскими" предписаниями", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что российская сторона "не впадает никоим образом в такой, знаете, эмоциональный угар, который чреват поспешными, необдуманными решениями".

"В отличие от американских коллег мы понимаем всю серьезность вопроса, его значимость для безопасности и стратегической стабильности, и вновь призываем к взвешенному и трезвому подходу всех тек, кто сейчас задает тон Вашингтону", - завил С.Рябков.