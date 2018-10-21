Москва построит в ближайшие три года 650 объектов - Собянин

Адресная инвестиционная программа на 2019-2021 годы предполагает строительство в Москве 650 новых объектов, завил мэр столицы Сергей Собянин.
С.Собянин в воскресенье в своем блоге подвел итоги восьмилетней работы на посту мэра и обозначил планы развития города на ближайшие годы.
По его данным, в ближайшую трехлетку в Москве появятся 57,9 км линий и 21 станция метро, 280 км дорог, 30 пешеходных переходов, 35 спортивных объектов, 62 объекта здравоохранения, 90 детских садов и школ, 22 учреждения культуры, 5 объектов соцподдержки и 3,1 млн кв. метров жилья.
"21 октября 2010 г. я впервые принял присягу мэра Москвы. В 2013 и 2018 годах москвичи дважды избрали меня мэром прямым голосованием", - написал мэр.
С.Собянин считает, что выбор приоритетов развития города был сделан правильно.
"Темпы преобразований, проведенных за эти годы, пожалуй, были максимальными с учетом сложности и громадности задач", - подчеркнул мэр.
Он опубликовал в своем блоге слайды с результатами проделанной работы и планами развития города.
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